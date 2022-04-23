Росія зірвала евакуацію з Маріуполя. Змушує їхати до себе

55 хвилин(и) тому

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Росіяни знову зірвали евакуацію мирних жителів Маріуполя - вони наказали їм розходитись, сказав радник мера Петро Андрющенко.

Об 11 годині біля ТЦ "Порт-Сіті" зібралось не менше 200 людей, які чекали на евакуаційні автобуси до Запоріжжя, розповів Андрющенко у своєму телеграмі.

"Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під'їхали російські військові і наказали розходитись, тому що "зараз буде обстріл", - розповів Андрющенко.

За його словами, людей розігнали із застосуванням "примусу у грубій формі". Автобуси для евакуації так і не подали.

Водночас росіяни розсадили людей в автобуси в іншому місці, за 200 метрів від узгодженої точки евакуації, розповів Андрющенко.

Потім маріупольцям оголосили, що "евакуація" буде лише у Докучаєвськ, тобто на окуповану територію. Можливості вийти з автобуса, за словами Андрющенка, людям не дали.

"У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь про "націоналісти обстріляли точку евакуації". Тобто, чергова брехня", - написав Андрющенко.

Раніше помічник мера Петро Андрющенко повідомляв, що вдалось домовитись про долучення приватних авто до евакуаційної колони. В очікуванні евакуації у місті було відносно тихо, додав він.

"В районі Азовсталі окупанти задля провокацій та створення потрібного їм інформаційного поля вдаються до нових провокацій, змушуючи цивільне населення пересуватись по Лівобережжю з білими стрічками дорогою потенційного виходу захисників (на думку окупантів)", - сказав він.

Так російські війська намагались використати маріупольців як приманку та живий щит, вважає Андрющенко.

Пізніше представник самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін стверджував, що українські захисники заводу "Азовсталь" відкрили вогонь з мінометів за місцем збирання людей.

BBC не може перевірити цю інформацію.

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Не піддаватись на провокації

Напередодні Ірина Верещук застерігала, що росіяни можуть спробувати паралельно з українською владою організувати свій гуманітарний коридор для евакуації в Росію.

"Прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації", - сказала Верещук.

А за день до евакуації вона заявила, що вивезти 100 тисяч людей, які на той час залишилися в Маріуполі, вдасться лише за допомогою ООН.

За її словами, це "єдина організація, яка має потенціал і силу запобігти смерті", але поки що "лише спостерігає за подіями".

Тоді ж стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом Путіним у Москві у вівторок.

Бійці не здадуться

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22 квітня росіяни відкрили коридори для здачі у полон, але українські військові не хочуть здаватися, пояснювала віцепрем'єрка.

Вона сказала, що "бійці, які захищають "Азовсталь", не здадуться - вони будуть воювати до кінця. Поки вони там залишаються, Маріуполь є частиною України".

Разом із військовими, на території "Азовсталі" перебувають приблизно 1000 цивільних, серед яких багато жінок, дітей та навіть немовлят.

За словами Верещук, росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, зазначаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі у полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних.

На думку Верещук, Росія таким чином намагається додатково тиснути на українських військових.

20 квітня з Маріуполя до Запоріжжя змогли виїхати чотири автобуси. Але продовжити евакуацію не вдалося, біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити.