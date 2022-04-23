Ракетні удари по Одесі перед Великоднем. Дуже багато загиблих і поранених

23 квітня 2022, 13:31 GMT Оновлено: 3 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одеса у час війни

Російська війська завдали ракетного удару по Одесі. Загинули щонайменше п'ять людей, поранені ще 18.

"Одеса, п'ять убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше... Серед убитих - тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень", - повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

Військові заявили, що удар завдали крилатими ракетами з Каспійського моря. Дві ракети влучили у військовий об'єкт, а ще дві - у житлові будинки. ще дві ракети збили.

Терор Одеси

Ракетний удар по Одесі також засудив керівник МЗС Дмитро Кулеба.

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі - терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами", - написав Кулеба.

Місцеві кореспонденти повідомили під час телемарафону, що перші вибухи пролунали тоді, коли у церкві проходила великодня служба.

Пізніше у мережі з'явились відео, де видно масштабну пожежу: великі хмари диму навколо однієї з багатоповерхівок.

"Жителів постраждалого будинку евакуювали", - пише місцеве видання "Думська". Видання опублікувало фото дуже пошкодженої багатоповерхівки.

У Одеській ОВА повідомляють, що триває рятувальна операція. Там закликали не повідомляти місце влучання, є загроза повторного ракетного удару.

"Є загиблі, постраждалі та поранені", - заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він додав, що удар завдали у момент, коли в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь.

Ракети з Каспійського моря

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 квітня, з 14.00 до 15.00, угруповання протиповітряної оборони вело бойові дії зі знищення крилатих ракет противника.

Їх запустили літаки стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

"Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса, та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, імовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Військові кажуть, що дві ракети вразили військовий об'єкт, а ще дві - житлові будинки.

У місцевих пабліках з'явилось відео крилатої ракети, яка пролетіла над будинками.