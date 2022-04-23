Ракетні удари по Одесі перед Великоднем. Дуже багато загиблих і поранених
Російська війська завдали ракетного удару по Одесі. Загинули щонайменше п'ять людей, поранені ще 18.
"Одеса, п'ять убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше... Серед убитих - тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень", - повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.
Військові заявили, що удар завдали крилатими ракетами з Каспійського моря. Дві ракети влучили у військовий об'єкт, а ще дві - у житлові будинки. ще дві ракети збили.
Терор Одеси
Ракетний удар по Одесі також засудив керівник МЗС Дмитро Кулеба.
"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі - терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами", - написав Кулеба.
Місцеві кореспонденти повідомили під час телемарафону, що перші вибухи пролунали тоді, коли у церкві проходила великодня служба.
Пізніше у мережі з'явились відео, де видно масштабну пожежу: великі хмари диму навколо однієї з багатоповерхівок.
"Жителів постраждалого будинку евакуювали", - пише місцеве видання "Думська". Видання опублікувало фото дуже пошкодженої багатоповерхівки.
У Одеській ОВА повідомляють, що триває рятувальна операція. Там закликали не повідомляти місце влучання, є загроза повторного ракетного удару.
"Є загиблі, постраждалі та поранені", - заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Він додав, що удар завдали у момент, коли в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь.
Ракети з Каспійського моря
Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 квітня, з 14.00 до 15.00, угруповання протиповітряної оборони вело бойові дії зі знищення крилатих ракет противника.
Їх запустили літаки стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.
"Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса, та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, імовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України", - йдеться у заяві.
Військові кажуть, що дві ракети вразили військовий об'єкт, а ще дві - житлові будинки.
У місцевих пабліках з'явилось відео крилатої ракети, яка пролетіла над будинками.