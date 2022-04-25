Росія обстрілює залізницю. Що відомо про нові обстріли

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрзалізниця Підпис до фото, Потяг після обстрілів. Архівне фото

Російські військові обстріляли п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні, про це повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

Внаслідок обстрілу є поранені.

Затримаються щонайменше 16 пасажирських поїздів.

"У зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів", - повідомили в Укрзалізниці.

Час затримки та перелік поїздів повідомлять окремо.

Про пошкодження залізничної інфраструктури на Рівненщині повідомив і керівник військової адміністрації Віталій Коваль. Він не уточнив деталей, але розповів про два ракетні удари.

"Збитки встановлюються. Жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - сказав Коваль у відеозверненні.

Кілька вибухів пролунало ще на території Вінницької області.

"Зберігаємо спокій і залишаємось в укриттях", - повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації і нагадали про нерозповсюдження фото та відео з місця події.

Керівник Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що під ракетний обстріл потрапила Жмеринка і Козятин.

"Ворог намагається завдати удари по об'єктам критичної інфраструктури", - додав він.

Вибух станції "Красне"

Пожежі внаслідок обстрілів спалахнули і на Львівщині у двох населених пунктах Золочівського району, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Автор фото, Максим Козицький Підпис до фото, Фото з чорним димом виклав керівник Львівської ОВА Максим Козицький

"25 квітня близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", - написав він згодом.

Пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає, додав губернатор.

Одну ракету на території Львівщини знищили.

"Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95", - додав Козицький.

Напередодні на Великдень росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку. Одна людина загинула, семеро поранені.