Росія обстрілює залізницю. Що відомо про нові обстріли
Російські військові обстріляли п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні, про це повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.
Внаслідок обстрілу є поранені.
Затримаються щонайменше 16 пасажирських поїздів.
"У зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів", - повідомили в Укрзалізниці.
Час затримки та перелік поїздів повідомлять окремо.
Про пошкодження залізничної інфраструктури на Рівненщині повідомив і керівник військової адміністрації Віталій Коваль. Він не уточнив деталей, але розповів про два ракетні удари.
"Збитки встановлюються. Жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - сказав Коваль у відеозверненні.
Кілька вибухів пролунало ще на території Вінницької області.
"Зберігаємо спокій і залишаємось в укриттях", - повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації і нагадали про нерозповсюдження фото та відео з місця події.
Керівник Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що під ракетний обстріл потрапила Жмеринка і Козятин.
"Ворог намагається завдати удари по об'єктам критичної інфраструктури", - додав він.
Вибух станції "Красне"
Пожежі внаслідок обстрілів спалахнули і на Львівщині у двох населених пунктах Золочівського району, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"25 квітня близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", - написав він згодом.
Пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає, додав губернатор.
Одну ракету на території Львівщини знищили.
"Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95", - додав Козицький.
Напередодні на Великдень росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку. Одна людина загинула, семеро поранені.