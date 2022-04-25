Україна спростувала заяву Росії про гумкоридор з "Азовсталі"

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Україна вимагає гарантій безпеки гуманітарного коридору для цивільних з Маріуполя, які можуть дати треті країни або ООН, повідомила віцепрем'єрка та міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук та спростувала заяву Росії про гуманітарний коридор 25 квітня.

"Офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", - написала віцепрем'єрка у своєму телеграмі.

Росія анонсувала припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" з 14:00 понеділка.

Українська влада вимагала відкрити гуманітарний коридор ще у четвер минулого тижня. Тоді ця вимога залишилася без відповіді.

У бомбосховищах підприємства "Азовсталь" перебувають як мирні жителі, так і військові "Азова" та 36-ї бригади морської піхоти України.

Українська сторона твердить, що неодноразово чула обіцянки російської сторони щодо відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя.

"Жодного разу Міноборони не дотрималося взятих на себе зобов'язань і не відкрило коридор. Навпаки, під час дії так званого коридору посилювалися обстріли, наносилися ракетні удари, блокувалися усі підступи до Азовсталі", - сказала Ірина Верещук у коментарі ВВС News Україна.

За її словами, Україна вимагає від Москви письмових гарантій генсеку ООН Антоніу Гуттерешу щодо створення гуманітарного коридору з "Азовсталі". 25-26 квітня генсек ООН перебуватиме у Москві, а 28 квітня приїде до Києва.

Гумкоридор "для цивільних" від Росії

Міноборони Росії у понеділок повідомило про відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі".

За інформацією російської сторони, він має запрацювати з 14:00 за місцевим часом і буде призначений для "цивільних осіб", тобто для працівників підприємства, жінок та дітей, про перебування яких на території заводу каже Україна.

Автор фото, Азов

При цьому Росія заявляє, що в односторонньому порядку припиняє будь-які бойові дії біля "Азовсталі" та відводить сили на безпечну відстань.

"Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором", - написала у відповідь Ірина Верещук.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь перебуває в блокаді з перших днів березня. Увесь цей час тут тривають запеклі бої.

За інформацією української влади, більша частина будівель у місті зруйнована. Міська влада каже про загибель близько 20 тисяч мирних жителів.

Минулого тижня російська влада заявила, що взяла Маріуполь під контроль. При цьому президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони відмовитися від штурму "Азовсталі", щоб не ризикувати життям військових. Але "треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", додав він.

Український Генштаб заявляв, що, попри заяви Путіна, бойові дії у Маріуполі тривають.

Заручники "Азовсталі"

Точної інформації про кількість мирних жителів, які перебувають на території заводу, немає. Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко говорив, що цивільних там може бути від 300 до 1000 людей.

Заступник командира українського полку "Азов" Святослав Паламар розповів, що у підвальних приміщеннях заводу перебувають сотні цивільних.

"Там є маленькі діти, тримісячні діти є, є 14-річні. В одному з бункерів 17 дітей і близько 80 цивільних. Це жінки, люди похилого віку. Це чоловіки, яким теж не вдалося виїхати", - каже Паламар.

За його словами, міжнародні посередники могли б допомогти вийти з обложеної "Азовсталі" не лише мирним жителям, а й захисникам міста. Він каже, що серед них є понад 500 важко поранених бійців.