Макрон переміг на виборах й пообіцяв об'єднати Францію

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Чинний президент Франції Еммануель Макрон упевнено здолав ультраправу суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів і залишиться на чолі другої найбільшої країни ЄС ще на п'ять років.

Після підрахунку 100% голосів Макрон набирає 58,55%, Ле Пен - 41,45%.

Проте загальний результат виборів насправді невтішний для прихильників Макрона, оскільки голосування у першому турі продемонструвало розкол у суспільстві та зростання популярності ультраправих та крайніх лівих, що загрожує Макрону втратою більшості у Національних зборах та контролю над урядом після червневих парламентських виборів.

Вперше за 20 років французький президент залишився при владі на другий термін - у країні, де нелюбов до вищого керівництва давно стала рисою національного характеру. Почасти йому допомогло те, що його суперницею була одіозна Ле Пен, і багато французів у другому турі обирали з "двох лих менше".

Це не скасовує того факту, що Макрон вийшов лідером у першому турі, де протестного голосування за нього не було, і зібрав 28% голосів, а перед виборами його рейтинг перевищував 40%, що небачено для французьких президентів з часів Жака Ширака.

Однак два інших рекорди нинішньої кампанії зіпсували свято Макрону.

По-перше, голосувати не пішли 28% французів - такого масового бойкоту не було з 1969 року.

А по-друге, розрив із Ле Пен у другому турі скоротився вдвічі порівняно з перемогою п'ятирічної давнини, а у першому турі за двох ультраправих кандидатів голоси віддали 30% виборців.

Так вони не виступали ніколи, і тому Ле Пен назвала свою поразку "приголомшливою перемогою".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Марін Ле Пен вже готується до наступного двобою

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Макрон визнав, що країна розколота, і у тріумфальній промові пообіцяв бути президентом усієї нації.

"Тим, ​​хто голосував за мене, але не за мої ідеї, а заради того, щоб не пустити до влади ультраправих - я перед вами у боргу. Я більше не кандидат одного табору, я - президент усіх", - сказав Макрон.

Таким чином він фактично підтвердив припущення експертів, що 44-річному президентові доведеться адаптувати свій безкомпромісний стиль до другого терміну, стати м'якшим та частіше шукати широкої підтримки, перш ніж виступати з бадьорими ініціативами - як усередині країни, так і на європейській арені.

Макрон фактично став обличчям ЄС останніми роками, після того як британці влаштували брекзит, а найбільша з 27 країн союзу, що залишилися - Німеччина - попрощалася з Ангелою Меркель, головним "важковаговиком" європейської політики 21 століття.

Макрон ще на початку першого терміну почав малювати обриси великого майбутнього Європи, через що його навіть порівнювали з Наполеоном. Він обіцяв і надалі не залишати спроб зміцнити ЄС - найбільший на планеті політичний союз із населенням близько пів мільярда людей та другу після США економіку світу.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Свято прихильників Макрона

Союзники Франції залишилися задоволені перемогою Макрона над Ле Пен із її ворожістю до ЄС та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський привітав його як "справжнього друга" і сказав, що сподівається на сильну та об'єднану Європу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав його перемогу.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження спільної роботи над питаннями, які є найважливішими для наших двох країн і для всього світу", - зазначив він.

Італійський прем'єр Маріо Драгі назвав підсумки виборів "прекрасною новиною для всієї Європи", німецький канцлер Олаф Шольц - "переконливим вотумом довіри до Європи", а прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що "французи підтримали вільний, сильний і справедливий Євросоюз".

"Перемогла Європа. Перемогла демократія", - сказав він.

Американський президент Джо Байден назвав Францію "нашим найстарішим союзником та ключовим партнером" і додав, що готовий продовжити тісно співпрацювати з нею, "зокрема у підтримці України та захисті демократії".