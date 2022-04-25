США хочуть ослабити Росію, щоб уникнути нових воєн

Метт Мерфі

BBC News

13 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив надію, що втрати Росії в Україні утримають її керівництво від повторення своїх дій.

Він додав, що Україна може виграти війну, якщо отримає належну підтримку, і високо оцінив зусилля українських військових.

"Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена такою мірою, щоб більше не могла робити те, що вона зробила під час вторгнення в Україну", - сказав американський військовий командувач.

Остін виступив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Він відвідав Україну разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном - візит американських чиновників найвищого рівня від початку війни два місяці тому.

Зустріч американської та української сторін, яка тривала понад три години, відбулася на тлі загострення воєнної кампанії Росії на півдні та сході України.

На пресконференції в Польщі після візиту до Києва Остін сказав журналістам, що американські чиновники вірять, що Україна може виграти війну, "якщо матиме правильну зброю та правильну підтримку".

Він оголосив, що США виділять додаткові 713 мільйонів доларів військової допомоги українському уряду та 15 іншим союзним європейським урядам, які бояться російської агресії.

Автор фото, EPA

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Це збільшує загальну допомогу США у сфері безпеки, надану Україні від початку війни, до понад 3,7 мільярда доларів.

Зеленський тижнями просив західних лідерів поставити більше військової техніки, обіцяючи, що його сили переможуть російські війська, якщо отримають винищувачі та іншу техніку.

Минулого тижня США підтвердили, що вперше поставили українським військам гаубиці та протиартилерійські радари.

Посол Росії у Вашингтоні заявив, що Москва надіслала дипломатичну ноту США з вимогою припинити поставки зброї Україні.

Тим часом Блінкен повідомив, що частина американських дипломатичних співробітників почне повертатися в Україну з наступного тижня. Очікується, що спочатку вони будуть базуватися у Львові, а згодом планують відновити роботу посольства США в Києві.

Це сталося після того, як Білий дім оголосив, що президент Джо Байден має намір висунути Бріджит Брінк, досвідчену дипломатку, на посаду посла США в Україні - ця посада залишалася вакантною вже понад два роки.

Блінкен також висловився на підтримку дипломатичного підходу Америку, який, за його словами, чинить тиск на режим Путіна.

"Стратегія, яку ми запровадили, масова підтримка України, масовий тиск на Росію, солідарність понад 30 країн, які беруть участь у цих зусиллях, дає реальні результати, - сказав Блінкен. - І ми бачимо, що коли йдеться про воєнні цілі Росії, Росія зазнає невдачі, а Україна досягає успіху".

"Суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін", - додав він.

Останніми днями Росія змістила фокус свого вторгнення на схід України, і джерела в США вважають, що Москва залучила понад 76 батальйонних тактичних груп.

У понеділок міністерство оборони Британії заявило, що Москва мала незначні успіхи в регіоні, але "не досягла прориву" через проблеми логістики.

У заяві стверджують, що "українська оборона Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів та знизила їхню боєздатність".