США офіційно оголосили ім'я нового посла в Україні. Хто вона

47 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден офіційно оголосив про те, що новим послом в Україні стане Бріджит Брінк.

"Сьогодні президент Байден оголосив про рішення номінувати досвідчену американську дипломатку Бріджит А. Брінк на посаду надзвичайного та повноважного послав в Україні", - йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Бріджит Брінк є кар'єрним дипломатом, що означає її рівновіддаленість від політичних впливів, яка нині очолює посольство США у Словаччині.

До цього, як нагадують у Білому домі, вона працювала старшим радником та помічницею секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу і відповідала за Східну Європу та Кавказ.

Офіційне оголошення відбулося після візиту до Києва Держсекретаря США Ентоні Блінкена, який пообіцяв відновити діяльність американського посольства в Україні та назвав ім'я нового посла.

Посада посла США в Україні є вакантною вже понад два роки. Вона стало такою, після того, як у 2019 році президент США Дональд Трамп зі скандалом відкликав посла Марі Йованович з посади голови дипмісії у Києві через звинувачення на її адресу від адвоката Трампа Руді Джуліані. Тоді демократи назвали дострокове звільнення Йованович ганебним і політично мотивованим.

Після цього на посаду посла США в Україні пропонували кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона, але до призначення не дійшло.

З того часу місію в Києві очолювали повірені у справах України.

Нинішнє призначення не стало до Києва сюрпризом: ще на початку лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що США запропонували призначити послом в Україні Бріджит Брінк.

Вона працює у Держдепі з 1996 року, а її першим закордонним призначенням була робота в американському посольстві у Белграді з 1997 по 1999 роки у розпал війни на Балканах.

Серед подальших призначень дипломатки - робота у Тбілісі у часи російсько-грузинської війни на посаді заступниці посла.

За президента Барака Обами вона працювала у Раді національної безпеки, де допомагала координувати зовнішню політику США у відносинах з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Азербайджаном та Вірменією.

Бріджит Брінк народилася в Мічигані. Вона має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економікиЮ а також ступінь бакалавра політології в коледжі Кеньон, Огайо, США.

Майбутня пані посол в Україні вільно говорить російською, а також вчила сербську, грузинську та французьку, йдеться у повідомленні Білого дому.