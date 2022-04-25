Пожежа на нафтобазі у Брянську та евакуація чиновників. Що відомо

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Голова "Транснєфті" Микола Токарев, генерал-майор ФСБ у відставці - один із наближених до президента Путіна російських олігархів

На нафтобазі "Транснєфті" у Брянську, що приблизно за 110 км від кордону з Україною, в ніч проти понеділка спалахнула сильна пожежа. Російська влада поки що не говорить про її причини.

На початк квітня сталися вибухи та пожежа на нафтобазі іншого російського міста, Бєлгорода. Росія пояснювала їх ударами з українського бойового вертольота. В Україні це заперечували.

Версії про причини пожежі в Брянську російська влада ще не озвучувала, а Україна не коменувала її взагалі. Однак наближені до російських силовиків телеграм-канали стверджували, що базу атакував український безпілотник.

Що відбулося вночі

У Брянську сталися пожежі на терторії нафтобази "Транснєфть-Дружба", а також ще на одному обєкті, повідомили агенції "РИА Новости" в екстрених службах.

Повідомлення про пожежі надійшли о 2 ночі. Постраждалих, як каже російська влада, немає.

Нафтопровід "Дружба" - один з головних шляхів доставки російської нафти до Європи. Брянськ є ключовою вузловою станцією нафтогону, де він розділяється на дві частини: одна йде на Білорусь і Польщу, інша — в напрямку України.

На оприлюднених відео можна бачити два спалахи один поблизу іншого.

"Два вибухи - і все", - повідомили "РИА Новости" мешканці, що живуть на вулиці поблизу нафтобази. Вони також сказали, що вертольотів поблизу бази не бачили.

Про те, наскільки серйозно російська влада ставиться до пожежі у Брянську, можна зробити висновок з того, що на місце виїхав виконувач обов'язків голови МНС Росії Олександр Чуприян.

"Наявні запаси дизеля в регіоні становлять 15 діб, бензину - перевищують 20 діб", - заявили в міністерстві енергетики Росії. Після вибухів у Білгороді до автозаправок вишукувалися черги.

Евакуація посадовців

Евакуювати населення з району, де горить нафтобаза, влада не збирається, написав у телеграм губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

14 квітня він же заявив про обстріл з України села Клімово, а російське міністерство оборони заявило, що того дня буцімто було збито український вертоліт Мі-8, який "атакував жителів мирного населеного пункту".

Проте співробітників державних установ таки евакуюють - після "отримання підозрілих повідомлень".

"До деяких державних установ надійшли підозрілі повідомлення. Іде евакуація співробітників та перевірка будівель", - цитує агенція "ТАСС" співрозмовника "в екстрених службах".

У будівлі адміністрації міста чергують правоохоронці, кінологічна служба, пожежна машина та швидка, пише "ТАСС".

А у пресслужбі місцевих органів влади повідомили про евакуацію кількох шкіл.

Брянська область межує з Україною та Білоруссю. Від Брянська до українського кордону - 110 км напряму, і 173 км дорогою.

11 квітня у Брянській області на 15 днів був оголошений високий рівень терористичної небезпеки, - так само як у Білгородській та Курській областях, а також у двох районах Воронезької області.