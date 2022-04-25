Пожежі на нафтобазах у Брянську. Як це було
В ніч проти 25 квітня у Брянську пролунали два вибухи.
Так у місті зайнялися дві нафтобази - одна належить компанії "Транснафта Брянськ - Дружба", а друга розташована на території військової частини.
За даними державних ЗМІ РФ у Брянську загорілися резервуари з дизельним паливом. Водночас даних про постраждалих немає.
Губернатор сусідньої із Брянською Курської області Роман Старовойт заявив про "збиття двох українських безпілотників".
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