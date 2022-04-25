Росія б’є по залізниці. США збільшують допомогу Україні. 61 день вторгнення. Теленовини ВВС 25.04.2022
У випуску 25 квітня:
- Росія завдала ракетних ударів по українських залізничних вузлах, щонайменше п'ятеро загиблих. Що відомо про обстріли?
- Президент Зеленський зустрівся із держсекретарем та міністром оборони США. Про що домовились і на яку допомогу слід очікувати Україні найближчим часом?
- Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції. Європейська редактора ВВС Катя Адлер розповідає про заяви та обіцянки Макрона. Чим переобрання Макрона допоможе Україні у протистоянні з російською навалою, розповідає замголовного редактора «Український тиждень» і спецкор видання в Парижі Алла Лазарева.
- Юрій Глодан, батько найменшої жертви війни, тримісячної дівчинки Кіри, що загинула в ракетному обстрілі Одеси. Він хоче, щоб весь світ знав про його втрату…
- Моніторингова місія ООН продовжує документувати випадки вбивств на території України. Наразі таких підтверджень уже 50. Це лише початок, твердять міжнародні експерти. Про стратегію Путіна у війні проти України говоримо із професором Квебецького університету Романом Сербиним.
- І Венеційська бієнале - без Росії, зате в солідарності з Україною.
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