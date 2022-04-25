Ілон Маск купує твіттер за 44 мільярда доларів

54 хвилин(и) тому

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Рада директорів твіттера погодилася на пропозицію мільярдера Ілона Маска, який хоче купити компанію за 44 мільярди доларів.

Маск, який зробив приголомшливу заявку менше ніж два тижні тому, заявив, що він - саме та людина, яка зможе "розкрити надзвичайний потенціал" компанії у соціальних мережах.

Він закликав до низки змін - від послаблення обмежень контенту до боротьби з фейковими акаунтами.

Спочатку твіттер відхилив пропозицію мільярдера, але тепер попросить акціонерів проголосувати за схвалення угоди.

За даними журналу Forbes, Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі, його статки оцінюються у 273,6 млрд доларів, в основному завдяки його частці у компанії Tesla, якою він керує. Він також очолює аерокосмічну компанію SpaceX.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а твіттер - це цифровий форум, де обговорюють життєво важливі для майбутнього людства питання", - сказав він у заяві під час оголошення угоди.

"Я також хочу зробити твіттер кращим, ніж будь-коли, доповнивши продукт новими функціями і підвищивши довіру користувачів, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей", - додав він.

"Твіттер має величезний потенціал - я з нетерпінням чекаю співпраці з компанією та спільнотою користувачів".

Голова правління твіттеру Брет Тейлор заявив, що компанія провела "комплексну оцінку" пропозицій Маска.