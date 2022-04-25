Маск купує Twitter за 44 мільярди доларів

1 година тому

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Рада директорів Twitter погодилася на пропозицію мільярдера Ілона Маска, який хочу купити компанію за 44 мільярди доларів.

Маск зробив приголомшливу заявку менше ніж два тижні тому, сказав, що Twitter має "величезний потенціал", який він розвиватиме далі.

У квітні Маск купив 9,2% акцій Twitter за 2,89 млрд доларів, ставши найбільшим акціонером компанії.

Він уже запропонував кілька змін - від пом'якшення обмежень контенту, що публікується, до викорінення фейкових акаунтів.

Керівництво компанії Twitter спочатку відкинуло пропозицію Маска, але тепер воно має намір просити акціонерів проголосувати за схвалення угоди.

Ілон Маск - найбагатша людина на планеті, журнал Forbes оцінює його статки в 273,6 млрд доларів, в основному завдяки його акціям у компанії Tesla, якою він керує. Ще одна відома фірма, яка тісно пов'язана з його ім'ям - аерокосмічна компанія SpaceX.

"Свобода слова - це основа функціонування демократії, а "Твіттер" - це цифрова міська площа, де обговорюються речі, життєво важливі для людства", - заявив Маск, оголошуючи угоду.

Ілон Маск - давній та постійний користувач Twitter. У соціальній мережі він має 80 млн підписників, і які б заяви у соцмережі він не зробив, вони моментально розходяться в інтернеті.

Він регулярно використовує Twitter і для того, щоб ділитися новинами компаній, що належать йому, включаючи SpaceX і Neuralink. Крім того, він часто публікує меми, що приносить йому популярність навіть серед тих, хто не дуже цікавиться бізнесом, космосом чи автомобілями.