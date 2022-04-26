Як допомогти Україні перемогти Росію. Про що говорять на базі США Рамштайн

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Якщо в світі щось відбувається, то жителі маленького німецького містечка Рамштайн біля кордону із Францією - дізнаються про це одними з перших, їм навіть не треба вмикати телевізор.

Усе зрозуміло просто з кількості літаків, що злітають і сідають на найбільшій американській військовій базі в Європі. Цього разу в Рамштайні можна беззаперечно сказати - подія екстраординарна, передає з бази кореспондент ВВС News Україна Григорій Жигалов.

Сполучені Штати зібрали партнерів зі всього світу на конференцію з військової підтримки України.

Запрошення отримали сорок країн. Зустріч відбувається одразу після секретного візиту в Київ державного секретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Американці з партнерами - як з НАТО, так і поза альянсу - обговорять нинішню ситуацію на полях боїв, поставки зброї, і майбутню підтримку України після війни.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Напередодні посадовці США відвідали Київ

Допомогти Україні перемогти

"Україна потребує допомоги, щоб виграти війну зараз, і допомоги після перемоги", - чітко заявив міністр оборони США на відкритті зустрічі.

"Вашу країну руйнують, ваші лікарні бомбують, ваших громадян страчують, а дітям завдають - важких психічних травм", - наголосив він.

За словами керівника Пентагону, Україна робить неймовірну роботу щодо захисту свого суверенітету проти російського неспровокованого вторгнення. І робить це вже 62 дні.

"Ваш спротив надихає весь вільний світ. Росія веде війну через амбіції однієї людини. Україна веде війну, щоб захистити демократію, суверенітет та своїх громадян", - наголосив Остін.

Він заявив, що усі нації доброї волі стоять об'єднано для підтримки України у війні проти російської імперської агресії. І зустріч у Рамштайні показує, що сорок країн світу приєднались до підтримки України.

Автор фото, U.S. Department of Defense Підпис до фото, США вже постачає Україні артилерію

"Наша допомога іде просто на лінію фронту боротьби за свободу. Де українські бійці захищають її. Україно, ми всі вас підтримуємо. Тому і зібрались тут сьогодні - ми маємо зміцнити арсенал української демократії", - оцінив він завдання зустрічі політично-військовою метафорою.

На зустріч приїхала і делегація України на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим.

Символізм зустрічі

Є особливий символізм у тому, що конференція відбувається саме в Рамштайні, а не, скажімо, Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО (зустріч не під егідою альянсу, хоча генсек Столтенберг запрошений).

І питання тут, очевидно, не тільки у логістичній зручності, але й у сигналі, який надсилають Сполучені Штати, збираючи партнерів на своїй військовій базі, через яку проходить майже вся американська військова допомога Києву.

Навряд чи ми дізнаємося про всі підсумки, якими сьогодні завершиться зустріч.

Заради безпеки, частину із них триматимуть у секреті. Але зустріч свідчить про суттєвий злам у сприйнятті війни серед західних партнерів України.

Перед початком російського вторгнення, мова йшла про легку оборонну зброю. На Заході мало хто вірив у здатність Києва тривалий час стримувати удар Росії. І провокувати Москву ніхто не хотів. Сьогодні, через два місяці після нічим не спровокованого нападу, у здатності - а головне бажанні українців і їхніх лідерів відважно і відчайдушно захищати свою землю - вже не сумнівається ніхто.

Перед критичними тижнями агресії, здається, мова йде про те, щоби дати Україні для захисту потужнішу зброю. Правда в умовах, коли Росія прицільно б'є по транспортній інфраструктурі України — це стає складніше. І час грає проти партнерів.