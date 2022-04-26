Українці збили російський Су-34 під Харковом. Чому це важливо для перебігу війни

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Су-34 на навчаннях

Збройні сили України знищили за одну добу у понеділок 10 літальних апаратів та ракет противника, розповів представник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Серед збитих апаратів, за його словами, три винищувачі: Су-34, Су-35, Су-30. Один із цих епізодів зняли на відео кілька свідків.

На відео видно винищувач сімейства Су-27, що падає в плоскому штопорі, на інших - момент зіткнення із землею та два парашути в небі.

За свідченнями очевидців та заявами військових, це був Су-34 - російський фронтовий бомбардувальник, створений на базі радянського винищувача Су-27.

Він упав у районі окупованої Росією Балаклії. Російські телеграм-канали, що підтверджують втрату літака, пишуть, що екіпаж евакуювали.

Командування повітряних сил України опублікувало відео, на якому, як стверджують військові, показано роботу ЗРК "Бук М1", який збив цей літак.

Це комплекс середнього радіуса дії здатний, на відміну від невеликих переносних ракет типу "Стріла" або "Стінгер", вражати цілі на висоті в кілька кілометрів.

Бомбардувальники, такі як Су-34 або Су-24, які використовує російська армія, часто літають на великій висоті саме для того, щоб уникнути ураження від легких переносних комплексів. Яких Україні передали вже дуже багато.

Що це означає для перебігу війни?

Таким літакам, на відміну від вертольотів вогневої підтримки та штурмовиків, не потрібно опускатися ближче до землі.

Ситуація зі збиттям Су-34 важлива та показова для розуміння стану ППО України.

Хоча російські військові стверджують, що завоювали панування в повітрі над Україною, ці аматорські відео зі збитим Су-34 демонструють, що це не так - бомбардувальники збивають навіть не в глибині українських позицій. А прямо над лінією фронту, адже пілотам вдається катапультуватися на підконтрольної Росії території.

Якщо українці збивають літаки над лінією зіткнення, значить далеко залітати росіянам проблематично через роботу ППО України. І це дуже важливий нюанс для розуміння її спроможності.

Як зазначають експерти, такі зенітні комплекси, як "Бук", можуть маневрувати, змінюючи позиції, щоб уникнути враження противником. І вони продовжують працювати.