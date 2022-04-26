Німеччина дає важку зброю, загроза з Придністров’я, кінець "дружби народів" у Києві. Теленовини ВВС
У випуску:
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш зустрівся з Володимиром Путіним у Москві.
- Зустріч, присвячена обороні України. Представники 40 країн зібрались на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоби обговорити військову допомогу Києву.
- Вибухи у Придністров'ї. Представники невизнаної республіки кажуть про "терористичні атаки", влада Молдови та України - про провокації. Чи може Росія використати невизнане Придністров'я для нападу на Україну - аналізує оглядач Сергій Герасимчук.
- Як українські військові тримають оборону на Донбасі - спеціальний репортаж ВВС.
- Покарання винних за звірства в Україні. Інтерв'ю із колишнім головним прокурором ООН Міжнародного трибуналу з питань Югославії та Руанди Річард Голдстон.
- Пам'ятка, що символізує дружбу українців і росіян. Арку дружби народів у Києві планують перейменувати на Арку Свободи, скульптуру радянських робітників вже демонтували.
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