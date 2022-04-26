Німеччина дає важку зброю, загроза з Придністров’я, кінець "дружби народів" у Києві. Теленовини ВВС

1 година тому

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