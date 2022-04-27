Танки і літаки для України. Британія вимагає "подвоїти підтримку" Києва

23 хвилин(и) тому

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Як стало відомо, під час свого виступу в середу в лондонському Сіті міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс має намір закликати західні країни подвоїти свою підтримку Києва і, зокрема, поставити Україні обіцяні важкі озброєння, включаючи танки та літаки.

Трас хоче закликати позбавити президента Путіна можливості заявити про свою перемогу в Україні та використати цю війну як каталізатор для встановлення нового світового порядку.

"Якщо Путін досягне успіху, це обернеться неймовірними стражданнями для всієї Європи, всьому світу загрожуватимуть жахливі наслідки. Ми більше ніколи не відчуватимемо себе в безпеці", - заявить вона в середу ввечері.

На думку Трас, ситуація в Україні балансує і може обернутися в будь-який бік, тому Захід не повинен допустити заспокоєності щодо результату війни.

"Ми більше не відчуватимемо себе в безпеці, тому ми маємо бути готові до затяжної війни і подвоїти нашу підтримку України, - йдеться в оприлюднених уривках з її промови. - Важке озброєння, танки, літаки - (нам потрібно) глибоко копнути наші запаси, наростити виробництво. Нам необхідно зробити все це".

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Глава міністерства закордонних справ Британії планує сформулювати новий підхід, у рамках якого Заходу доведеться витрачати більше коштів на оборону. НАТО, на її думку, має стати по-справжньому глобальною організацією, а економічна залежність від країн, схильних до агресії, має бути зведена до мінімуму.

Протягом життя цілого покоління Захід недостатньо інвестував в оборону, і російське вторгнення показало, що архітектура безпеки, яка свого часу була розроблена, щоб гарантувати мир і процвітання в Європі, зазнала невдачі в Україні, планує заявити Ліз Трасс.

"Скажімо чесно: структура, призначена для забезпечення миру та добробуту, підвела Україну. Тому нам потрібен новий підхід, який поєднував би фізичну та економічну безпеку, допоміг би сформувати міцніші глобальні альянси, в яких вільні країни могли б почуватися впевненіше", - йтиметься в заяві міністра Ліз Трас.

Окрім необхідності збільшити витрати на оборону всередині країни, Ліз Трасс вважає, що оголошена мета підвищити витрати на НАТО у розмірі 2% ВВП країн-членів альянсу, якої Велика Британія досягла минулого року, має стати "мінімумом, а не стелею".