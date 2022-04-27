Brimstone. Британія надасть Україні протикорабельні ракети найближчими тижнями

46 хвилин(и) тому

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Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив у вівторок у парламенті, що Британія зможе передати Україні протикорабельні ракети "Брімстоун" (Brimstone) у найближчі кілька тижнів.

Минулого тижня прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що Британія з'ясовує, на яких платформах можна поставити ці ракети Україні, зокрема вивчає можливість встановити їх на автомобілі.

І ось тепер, за словами Джеймса Гіппі, Британія вже досить просунулась у цих експериментах, щоб стверджувати, що передасть ракети українцям найближчими тижнями.

Самонавідні ракети "Брімстоун" зазвичай застосовують з літаків. Призначені вони для ураження як морських, так і сухопутних цілей. Дальність ракет першої моделі - до 20 км, другої модифікації - до 60 км.

Від початку їх планували використовувати за принципом "вистрелив і забув" проти масових скупчень бронетехніки противника.

Вартість однієї такої ракети оцінюються в 263 тис. доларів.

Як раніше стало відомо, під час свого виступу в середу в лондонському Сіті міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс має намір закликати західні країни подвоїти свою підтримку Києва і, зокрема, поставити Україні обіцяні важкі озброєння, включаючи танки та літаки.

Трас хоче закликати позбавити президента Путіна можливості заявити про свою перемогу в Україні та використати цю війну як каталізатор для встановлення нового світового порядку.