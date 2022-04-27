Путін розповів про підсумок двох місяців війни з Україною

4 годин(и) тому

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що всі завдання, які ставило перед собою керівництво РФ, розпочинаючи війну в Україні, "будуть виконані".

Так він прокоментував підсумки двох місяців війни, виступаючи на засіданні Ради законодавців РФ.

"Наші солдати та офіцери запобігли реальній небезпеці, яка вже нависла над нашою батьківщиною. Своєю мужністю, рішучістю, героїзмом вони запобігли масштабному конфлікту, який розгорнувся б на нашій території, але вже за чужими сценаріями", - заявив Путін.

Він також вкотре погрожував наслідками країнам Заходу за втручання в ситуацію в Україні.

"Якщо хтось з боку має намір втрутитися в події, що відбуваються, і створюватимуть для Росії загрози стратегічного характеру, наша відповідь на зустрічні удари буде блискавичною і швидкою. У нас є всі інструменти, якими не може похвалитися ніхто. А ми ними хвалитися не будемо, ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно", - сказав Путін.

Президент РФ підкреслив, що всі відповідні рішення "вже ухвалено".

За його словами, Захід приготував українському народу "роль розхідного матеріалу", і що влада України готувала атаку на Донбас.

Він додав, що економіка Росії вистояла під ударом санкцій і дав зрозуміти, що йти на деескалацію не збирається.