Російський удар ракетами по Києву: загинула журналістка, 10 людей поранені

29 квітня 2022

Автор фото, EPA

Ввечері 28 квітня Росія завдала два ракетні удари по Києву. Загинула щонайменше одна людина, постраждали 10 людей, четверо з них - у лікарнях.

Обидва удари прийшлися по Шевченківському району Києва.

Як повідомила ДСНС, одна ракета поцілила в об'єкт, інша - в житловий будинок поруч.

Російське міноборони у п'ятницю зранку визнало завдані по Києву удари, але не визнає, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок.

Загинула журналістка

"Два влучання в Шевченківському районі", - так у четвер ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки обстрілу столиці.

Речниця ДСНС Світлана Водолага розповіла, що з двох попадань одне - в об'єкт, а одне - у житловий сектор поруч.

У п'ятницю зранку знайшли тіло людини, загиблої внаслідок обстрілів, - нею виявилася продюсерка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

Підпис до фото, Віра Гирич

"Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах. Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала", - повідомляє "Радіо Свобода".

У п'ятницю зранку дорожники почали прибирати біля постраждалого будинку.

Автор фото, EPA

"Високоточні удари"

Міноборони Росії у своєму ранковому зведенні визнало, що напередодні завдало удару по Києву, а також ще по кількох українських містах.

"ВКС високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі "Артем" у Києві", - заявило російське відомство.

Про те, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві та частково зруйнувала його нижні поверхи, вбивши щонайменше одну людину та травмувавши десятьох, у заяві міноборони Росії не згадано.

Автор фото, EPA

Випустили п'ять ракет

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у четвер ввечері розповів, що одну ракету збили. За його словами, їх запустили з Криму.

Президент Володимир Зеленський у зверненні у четвер ввечері заявив, що всього по Києву випустили п'ять ракет, і наголосив, що це сталося тоді, коли у столиці перебував генсек ООН:

"І сьогодні - одразу по завершенню наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. Пʼять ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює".

"Російські ракетні удари по Україні - по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам - вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись", - прокоментував він низку ударів, завданих Росією у четвер.

"Росія вразила Київ крилатими ракетами саме під час візиту генерального секретаря ООН і болгарського прем'єр-міністра. Цим огидним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", - прокоментував керівник МЗС України Дмитро Кулеба.

Всього від початку війни росіяни завдали по Україні 1 900 ракетних ударів, повідомив радник офісу президента Михайло Подоляк.

"1 900 варварських ударів по цивільних об'єктах з єдиною метою - вбивати українців. Саме це - масові вбивства крилатими ракетами - і є суттю "русского мира". Сьогодні Україна, завтра Європа, післязавтра - світ", - написав Подоляк у твіттері.