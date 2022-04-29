Гутерріш у Бородянці: "Я уявив, що це мої онучки тікають у паніці"

1 година тому

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав зруйновані російськими війська Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Побачивши руїни Бородянки, генсек ООН сказав, що уявив, як у чорному від копоті будинку могла опинитися і його родина, а у паніці тікати могли і його онучки.

У Бучі біля братської могили Гутерріш сказав, що підтримує дії Міжнародного кримінального суду у розслідуванні вбивств у передмістях Києва, а також закликав Росію співпрацювати із розслідуванням.