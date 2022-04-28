"Війна в Україні - це наша війна". Головне з рішучої промови голови МЗС Британії

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Dan Kitwood/Getty Images

Голова британського МЗС Ліз Трасс, яка виступила в резиденції лорд-мера Лондона, визначила завдання, які, на думку Великої Британії, необхідно під час війни в Україні.

За її словами, останні місяці продемонстрували глибоку стійкість людського духу та вільних суспільств.

"Зіткнувшись із жахливим варварством і військовими злочинами, які, як ми сподівалися, залишилися в історії, вільний світ об'єднався навколо України у її відважній боротьбі за свободу та самовизначення", - зазначила Трасс.

Перемога України, за її словами, це стратегічний імператив для всього Заходу.

"Війна в Україні - це наша війна. Це війна кожного, оскільки перемога України - це стратегічний імператив для нас усіх", - сказала Трасс.

"Важкі озброєння, танки, літаки - треба зазирнути глибше у наші запаси, треба посилити виробництво. Все це нам необхідно зробити", - додала вона.

Голова британської дипломатії ясно дала зрозуміти, що Заходу належить зробити все можливе, щоб запобігти можливості повторення подібної агресії, зокрема збільшити видатки на оборону і використовувати наявні економічні важелі для витіснення Росії із західних ринків.

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За її словами, протягом життя цілого покоління Захід недостатньо інвестував у оборону, і російське вторгнення показало, що архітектура безпеки, яка була свого часу розроблена, щоб гарантувати мир та процвітання в Європі, зазнала провалу в Україні.

"Скажімо чесно: структура, призначена для забезпечення миру та благоденства, підвела Україну. Тому нам потрібен новий підхід, який поєднував би фізичну та економічну безпеку і допоміг би сформувати міцніші глобальні альянси, в яких вільні країни могли б почуватися впевненіше", - сказала вона.

Трас також попередила про необхідність позбавити президента Путіна можливості заявити про свою перемогу в Україні та використати цю війну як каталізатор для встановлення нового світового порядку.

"Якщо Путін досягне успіху, це обернеться неймовірними стражданнями для всієї Європи і всьому світу загрожуватиме жахливі наслідки. Ми більше ніколи почуватимемося в безпеці", - заявила вона.

На думку Трасс, ситуація в Україні балансує на межі і може повернутись у будь-який бік, тому Захід не має заспокоювати себе щодо війни.

"Ми маємо бути готові до затяжної війни і подвоїти нашу підтримку України", - заявила глава британського МЗС.

Вона також заявила, що проти Росії необхідно посилювати санкції, зокрема заборонити імпорт нафти й газу.

"Через наші санкції Росія вже зіткнулася з першим дефолтом зовнішнього боргу за століття. Треба йти далі. У Путіна не повинно бути грошей, щоб фінансувати цю жахливу війну. Це означає раз і назавжди припинити імпорт нафти та газу", - зазначила голова МЗС.

Вона також наголосила, що путінський режим обов'язково має бути притягнутий до відповідальності за жахливі злочини, скоєні в Україні.

У своїй доповіді Трасс також звернула увагу на майбутнє відновлення України після завершення війни.

"Коли в Україні нарешті затихне зброя, ми маємо переконатися, що Київ має ресурси, необхідні для підтримки безпеки, стримування подальших атак і відновлення", - зазначила вона і додала, що Британія разом із Польщею працює над забезпеченням України зброєю стандартів НАТО.

А також "сповнені рішучості співпрацювати зі США, ЄС та іншими союзниками над новим планом Маршалла для країни".

"Україна заслуговує на непересічні міжнародні зусилля, спрямовані на відновлення її міст, відродження її промисловості та забезпечення їх свободи у довгостроковій перспективі", - підкреслила Трасс.

Трасс також сформулювала новий підхід, в рамках якого Британії та Заходу загалом необхідно збільшити витрати на оборону. НАТО, на її думку, має стати по-справжньому глобальною організацією, а економічна залежність від країн, схильних до агресії, має бути зведена до мінімуму.