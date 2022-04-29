Німецький енергетичний гігант готовий платити Росії за газ у рублях

Деніел Томас

Бізнес-кореспондент, BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Одна з найбільших енергетичних компаній Німеччини заявила, що готується купувати російський газ за допомогою платіжної системи, яка, на думку критиків, може підірвати санкції ЄС.

Компанія Uniper стверджує, що розраховуватиметься в євро, які будуть конвертовані в рублі, та таким чином задовольнить вимогу Кремля щодо всіх транзакцій у російській валюті.

За повідомленнями, інші європейські енергетичні компанії готуються зробити те саме на тлі побоювання щодо скорочення поставок.

Uniper заявила, що не має вибору, але зазначила, що все ще дотримується санкцій ЄС.

"Ми вважаємо можливим конвертацію платежів, що відповідає закону про санкції та російському указу", - сказав речник компанії BBC.

"Для нашої компанії та для Німеччини в цілому неможливо обійтися без російського газу в короткостроковій перспективі, це матиме драматичні наслідки для нашої економіки", - додав він.

Найбільший постачальник енергії в Німеччині RWE відмовився коментувати, як він буде платити за російський газ.

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Наприкінці березня Росія заявила, що "недружні країни" повинні почати платити за нафту і газ в рублях, щоб підтримати свою валюту після того, як західні союзники заморозили мільярди доларів, які вона зберігала в іноземних валютах за кордоном.

Згідно з указом, європейські імпортери повинні сплачувати євро або долари на рахунок у "Газпромбанку", швейцарському торговому підрозділі "Газпрому", а потім конвертувати їх у рублі на іншому рахунку в Росії.

Минулого тижня Європейська комісія заявила, що якщо покупці російського газу зможуть здійснити платежі в євро та отримати підтвердження цього до того, як буде здійснено будь-яку конвертацію в рублі, це не порушить санкції.

Однак у країнах існують різні погляди на те, як інтерпретувати її початкові вказівки, і цього тижня заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що таким чином фірми все ще можуть порушувати правила, викликала збентеження.

У четвер представник ЄС підтвердив, що будь-яка спроба конвертувати готівку в рублі в Росії буде "явним обходом санкцій", оскільки в транзакції буде брати участь центральний банк Росії.

"Ми не можемо погодитися з тим, що компанії зобов'язані відкривати другий рахунок і що між першим і другим рахунками сума в євро цілковито перебуває у руках російської влади та російського Центрального банку, і що платіж буде завершений тільки після перерахунку в рублі", - заявив він.

У вівторок Польща та Болгарія відмовилися платити за газ в рублях, через що російська державна газова компанія "Газпром" припинила поставки.

Обидві країни вже планували не продовжувати свої контракти з "Газпромом" після закінчення термінів їхньої дії наприкінці 2022 року.

Польща - одна із найрішучіших прибічниць посилення санкцій проти Росії - заявила, що ЄС має карати країни, які використовують рублі для оплати російського газу.

Міністерка клімату країни Анна Моськва відзначила, що Німеччина, Угорщина та Австрія опираються газовому ембарго.

"Ми розраховуємо на те, що для цих країн (які платять в рублях. - Ред.) будуть наслідки і що в результаті вони перестануть платити в рублях", - сказала вона.

Цей крок Росії, яка не дала усім країнам однаковий кінцевий термін, коли необхідно починати платити в рублях, розглядається як спроба розділити західних союзників у їхній реакції щодо України.

Більшість - 97% - контрактів компаній ЄС на постачання газу з "Газпромом" передбачають оплату в євро або доларах.

Угорщина та Словаччина заявили, що будуть використовувати російський метод конверсійних платежів, а міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив у середу, що це "шлях, який нам проклав ЄС".

"Це шлях, сумісний із санкціями, і, наскільки я розумію, німецькі компанії, які роблять це таким чином, дотримуються своїх контрактів, - сказав він. - Більшість країн ЄС використовують такий підхід".

Європа отримує близько 40% природного газу з Росії, але для деяких країн цей відсоток набагато вищий, і раптове скорочення поставок може мати величезний економічний вплив.

"Багато європейських компаній скажуть: добре, ми будемо платити на банківський рахунок у євро, і буде здійснюватися дзеркальна угода, щоб вони залишалися в межах санкцій ЄС", - каже Натан Пайпер, аналітик з питань енергетики компанії Investec.

"Але в цього є й інший бік - ці фірми повинні постачати газ споживачам, а в Німеччині зараз немає альтернативи постачанню російського газу", - додає він.

За даними Financial Times, австрійський енергетичний гігант OMV також планує застосувати такий механізм, як і італійська Enі.

Eni відмовилася від коментарів, а OMV заперечила, що відкривала швейцарський рахунок з "Газпромом".

"Ми проаналізували запит "Газпрому" щодо способів оплати у світлі санкцій ЄС і зараз працюємо над рішенням, яке відповідало б санкціям", - зазначили у компанії.