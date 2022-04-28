Байден анонсував $33 млрд допомоги Україні. Що про це відомо і скільки піде на зброю

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із проханням схвалити надання Україні фінансової допомоги у 33 млрд доларів.

Допомога виділятиметься "у наступні п'ять місяців" на безпекові, економічні та гуманітарні потреби.

Зокрема, 20,4 млрд доларів мають піти на оборонні та безпекові потреби України. Ще 8,5 млрд підуть на економіку, і 3 млрд доларів - на гуманітарні потреби.

Президент Байден також підкреслив, що ухвалення допомогового пакету Україні є "критично важливим" саме зараз.

Байден визнав, що така допомога "не обійдеться дешево", але США не можуть "стояти осторонь". Водночас президент США підкреслив, що надавати допомогу Україні не означає "нападати" на Росію.

"Я хочу, щоб Конгрес та американський народ зрозуміли дуже чітко: ціна відсутності протидії жорстокій агресії у Європі завжди була вищою за ціну підтримки", - йдеться у листі президента, який супроводжує прохання про виділення допомоги Україні.

Ця допомога має, серед іншого піти на артилерію, бронетехніку, а також протитанкові ракети та зенітні комплекси.

Також передбачається допомога у нарощуванні можливості України з ведення кібервійни, більше обмінів розвідувальними даними та підтримку у виробництві боєприпасів.

Разом із допомоговим пакетом, Конгрес США також має розглянути ініціативи Білого дому щодо замороження майна російських олігархів.

Після початку війни в Україні адміністрація президента Байдена вже просила у Конгресу допомогу для України у 14 млрд доларів.

Минулого тижня президент Байден оголосив про виділення другого траншу із цієї допомоги у 800 млн доларів.

Ще 500 млн доларів надійшли до України як пряма економічна допомога.

Загалом від початку війни в Україні США:

виділили 3,7 млрд доларів на військову та безпекову допомогу Україні,

збільшили американський контингент у Європі в рамках НАТО на 100 тисяч вояків,

наклали економічні санкції, заморозили активи та запровадили заборону на в'їзд сотням російських олігархів та чиновників,

запровадили санкції проти російських банків та оборонних структур,

відключили ключові російські банки від системи SWIFT,

заборонили імпорт російської нафти,

закрили свій авіапростір для російських літаків.