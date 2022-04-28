Ракетний удар по Києву. Що відомо про руйнування і жертви

1 година тому

Ввечері 28 квітня по Києву було завдано два ракетні удари, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він у телеграм.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що з двох попадань - одне в об'єкт, а одне - у житловий сектор поруч. За її словами, є поранені.

Згодом у КМДА повідомили про трьох поранених.

"Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - заявили в КМДА.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на місці подій, що поранених вже шестеро. І що одну ракету збили.

Їх нібито запустили з Криму, каже Геращенко.

Підпис до фото, Залишок ракети

Також Геращенко розповів, що будинок тільки нещодавно почали заселяти, а тому є надія на невелику кількість жертв.

Два вибухи підтверджують кореспонденти ВВС у Києві. Вони також повідомляють про стовпи диму.

"Бачу пошкодження житлового будинку десь до третього поверху", - повідомляє кореспондентка ВВС.

Місцеві мешканці публікують фото з центру міста, на якому видно великі руйнування житлового будинку.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк написав, що ракетні удари по центру столиці відбулись під час офіційного візиту Генерального секретаря ООН.

"Ще вчора він сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?", - написав Подоляк.

"Росія вразила Київ крилатими ракетами саме під час візиту генерального секретаря ООН і болгарського прем'єр-міністра. Цим огидним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", - написав керівник МЗС України Дмитро Кулеба.

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