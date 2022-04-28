У Києві пролунали вибухи, Генсек ООН відвідав Бучу. Теленовини ВВС
У випуску:
- Генеральний секретар ООН прибув до Бучі та Бородянки. Чи вдасться Антоніо Гутеррешу домовитися про гуманітарний коридор для цивільних і захисників Маріуполя?
- "Російські сили треба витіснити з усієї України". Таку заяву зробила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс. Як Сполучене Королівство допомагатиме Україні?
- Президент США Джо Байден заявив, що проситиме Конгрес затвердити додатковий пакет фінансування на підтримку України - $33 млрд.
- Генсек НАТО застерігає, війна може тривати місяці і роки.
- Півмільйона українців, з яких 120 тисяч - діти. Це орієнтовна кількість депортованих українців. Журналісти ВВС поспілкувалися з родичами декого із депортованих, а також із цивільними, які повернулися на батьківщину внаслідок обмінів полоненими.
- ПАРЄ підтримала створення трибуналу проти Росії. Згідно із документом, трибунал має створити група держав-однодумців у формі багатостороннього договору, схваленого Генасамблеєю ООН, і відбутися це має за підтримки Ради Європи, Євросоюзу та інших міжнародних організацій.
- Європейська комісія підготувала одразу дві пропозиції, що мають підтримати Україну та українців — економічно. Розповідає кореспондент ВВС Григорій Жигалов із Брюсселя.
- В ООН попереджають: без українського зерна на світ чекає голод. Чи вдасться в Україні цього року зібрати врожай?
- Спадкоємець британського престолу принц Чарльз відвідав журналістів ВВС із особливою місією: висловити підтримку українському народу в час війни.
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