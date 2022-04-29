Принц Чарльз відвідав ВВС з нагоди 90-річчя Всесвітньої служби

1 година тому

Підпис до фото, Принц Чарльз із головною редакторкою ВВС News Україна Мартою Шокало та журналістками ВВС News Україна в Лондоні Ольгою Мальчевською та Іреною Таранюк

У день 90-річчя Всесвітньої служби ВВС принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла відвідали штаб-квартиру корпорації у Лондоні, де зокрема поспілкувалися з ВВС News Україна, з Російською службою Бі-бі-сі та BBC News Pashto.

Принц Уельський відзначив роботу журналістів, які неупереджено розповідають суспільству про те, що відбувається у зонах конфліктів.

Чарльз та Камілла зустрілися з журналістами, які висвітлювали останні новини в Україні, Росії та Афганістані.

Автор фото, Reuters

Принц Чарльз і Камілла провели окрему зустріч з українською редакцією і зірками англомовного ВВС, які вели ефіри наживо з центру Києва безперервно з перших днів війни - Клайвом Майрі і Ліз Дюсет.

"Я знаю, як багато доводиться переживати багатьом з вас, кому доводиться працювати в найважчих умовах, - сказав принц. - Але це необхідно, щоб люди дійсно мали доступ до неупередженої правди, особливо в умовах конфлікту. Тому я захоплююся всім, що ви робите, та вашими колегами на місцях".

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Головна редакторка ВВС Україна Марта Шокало поділилась своїми враженнями від зустрічі з принцом.

"Зустріч була дуже душевна, ми потиснули руки, нас представили Каміллі, Чарльзу. Вони дуже багато ставили питань, як нам працюється, де ми живемо, як наші діти - їм було дуже цікаво, вони дякували за нашу роботу", - розповіла вона.

Також, за її словами, принц Чарльз згадав про свій візит до України, який відбувся 1996 року.

Автор фото, JEFF OVERS/BBC Підпис до фото, Принц Чарльз із журналісткою ВВС Ольгою Мальчевською

Також під час зустрічі журналістка ВВС News Україна Ольга Мальчевська передала принцу малюнок, який зробили її син та племінник, коли дізналися, що вона йде на зустріч з Чарльзом. На малюнку біли зображені український та британський прапори - на знак вдячності Британії за підтримку України.

"Я так зворушений! Сподіваюся, вони не дуже постраждали від цієї жахливої ситуації", - відреагував Чарльз.

"Вони - ні, але вже понад 200 українських дітей загинули у цій війні", - відповіла кореспондентка.

Підпис до фото, Принц Чарльз та голова Всесвітньої служби ВВС Ліліан Лендор

Всесвітня служба ВВС випускає новинний контент англійською та 41 іншою мовою на радіо, телебаченні та в цифровому форматі. Її щотижнева аудиторія - близько 364 мільйонів людей у всьому світі.

"Було приємно приймати Їхні Королівські Високості на ВВС, щоб відзначити 90-річчя Всесвітньої служби та зустрітися з командами з наших мовних служб", - сказала керівниця Всесвітньої служби ВВС Ліліан Лендор.