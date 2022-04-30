16 собак у машині: як жінка вивезла тварин з окупації
До війни Світлана Барда розводила собак у селі Березівка під Києвом.
А коли її село захопили російські війська, жінка зрозуміла – потрібно виїжджати. Адже після двох тижнів російської окупації у чотирилапих закінчувалася їжа.
Дізнавшись про зелений коридор, вона завантажила собак у бус і поїхала аж на Рівненщину. Подорож була довгою і виснажливою. По дорозі Світлану перевіряли на блокпостах, аби переконатися, що вона перевозить собак.
На Рівненщині жінку із компанією тварин прихистили знайомі. Попри теплий прийом, і собаки, і їхня власниця мріють скоро повернутися додому.
Матеріал Олексія Бухала і Романа Шикунця.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.