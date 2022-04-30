16 собак у машині: як жінка вивезла тварин з окупації

57 хвилин(и) тому

До війни Світлана Барда розводила собак у селі Березівка під Києвом.

А коли її село захопили російські війська, жінка зрозуміла – потрібно виїжджати. Адже після двох тижнів російської окупації у чотирилапих закінчувалася їжа.

Дізнавшись про зелений коридор, вона завантажила собак у бус і поїхала аж на Рівненщину. Подорож була довгою і виснажливою. По дорозі Світлану перевіряли на блокпостах, аби переконатися, що вона перевозить собак.

На Рівненщині жінку із компанією тварин прихистили знайомі. Попри теплий прийом, і собаки, і їхня власниця мріють скоро повернутися додому.

Матеріал Олексія Бухала і Романа Шикунця.