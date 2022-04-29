Польща відправила в Україну 200 танків Т-72. Що про них відомо

1 година тому

Автор фото, Міноборони Підпис до фото, Модернізований на українському заводі Т-72

У рамках військової допомоги Польща передала Україні танки Т-72, підтвердив голова Бюро національної безпеки країни Павло Солох.

"Не називатиму вам конкретні цифри, але можу підтвердити слова прем'єр-міністра про те, що Польща доставляла, доставляла і доставлятиме Україні військову допомогу, зокрема танки Т-72. Я не хотів би вдаватися в подробиці, але це, безумовно, важлива допомога", - розказав Солох Polsat News.

Він вважає, що Польща є лідером у наданні військової допомоги Україні.

Раніше Польське радіо повідомило, що Польща передала Україні військову допомогу на суму 7 мільярдів злотих (1,5 млрд доларів США), з-поміж них 200 танків Т-72. Їх достатньо для формування двох бригад.

За повідомленням, серед озброєнь також є самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та реактивні системи залпового вогню "Град". Польща також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків Міг-29 і Су-27.

Польське радіо додає, що Україна також отримає дрони компанії WB Electonics, які використовують для розвідки, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та велику кількість боєприпасів.

Фахівці групи Oryx, яка аналізує дані про озброєння з відкритих джерел, також повідомили про поставки техніки Україні з Польщі.

Танки від союзників

З початком російського вторгнення 24 лютого Україна звернулась по допомогу до союзних країн.

На початку квітня видання The New York Times з посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що США домовляються з союзниками по НАТО щодо можливої передачі Україні танків радянського виробництва.

І першим постачання танків Т-72, БМП-1 та гаубиць розпочав уряд Чехії. ЗМІ повідомляли, що в першу партію увійшло "більше десятка" танків.

За повідомленням Польського радіо, у Польщі є майже 400 одиниць Т-72.

Згідно з рішенням Міноборони Польщі, в 2019 році деякі з них були модифіковані, але, додає видання, українській армії передають переважно немодернізовану техніку.

Що відомо про Т-72

Бойовий танк Т-72 розроблений на Уралі за часів СРСР. Радянська армія взяла його на озброєння у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій. Це надзвичайно розповсюджена модель.

Т-72 брав участь в численних військових конфліктах, зокрема, між Іраком та Іраном, в колишній Югославії та у війні на сході України.

На початок 2014 року Збройні сили України мали 600 танків Т-72, які стояли на складах. Але з початком антитерористичної операції на Донбасі міністерство оборони відновило їх використання.

Танки модернізував один із українських бронетанкових заводів. Т-72 отримав потужніший двигун (840 к.с.), гусениці від танка Т-80, поліпшений захист, сучасну цифрову радіостанцію і супутникову навігаційної системи. Прилади нічного бачення танків оснастили електронно-оптичними перетворювачами третього покоління.

Різні модифікації Т-72 активно використовує під час вторгнення в Україну у 2022 році і російська армія.

Автор фото, Міноборони Підпис до фото, Захоплений українськими військовими російський Т-72 у 2022 році

Журналісти-розслідувачі та український Генштаб повідомляють про втрату Росією щонайменше 350 танків такого типу.