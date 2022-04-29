Удар по Києву, ленд-ліз для України. 65 день війни. Теленовини ВВС 29.04.2022

1 година тому

У випуску 29 квітня:

Російський удар по Києву. Що відомо?

США схвалили ленд-ліз для України. Востаннє аналогічна процедура діяла під час Другої світової війни і значною мірою визначила її результат. Зараз програма ленд-ліз може стати важливим фактором у російсько-українській війні.

Україна та Молдова мають об'єднати зусилля, щоб не допустити негативних сценаріїв втягування Придністров'я у війну. Про це в інтерв'ю Українській службі BBC заявив колишній посол Республіки Молдова у Вашингтоні Ігор Мунтяну.

Згідно з останніми даними ООН, від бойових дій в Україні за кордон уже виїхали майже 5,5 млн українців. Найбільше до Польщі, яка найбільш прихильна серед сусідів України держав. Але і до відомої проросійськими симпатіями Віктора Орбана Угорщини також прибуло пів мільйона біженців з України. Сюжет кореспондента ВВС Ніка Торпа

В Україні спалах інтересу до патріотичних тату. Козаки, коктейлі Молотова, тризуби, послання російському кораблю (і не лише йому) - так виглядає новий "репертуар" одного з тату салонів у Львові. Серед клієнтів закладу багато військових. Як з'ясувала журналістка ВВС Анастасія Грібанова, війна - це те, що, з одного боку, хочеться залишити позаду, а з іншого - закарбувати й запам'ятати, аби не допустити знову.

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