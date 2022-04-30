Джолі у Львові: чому кінозірка здійснила несподіваний візит

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрзалізниця

Голлівудська кінозірка Анджеліна Джолі у суботу відвідала Львів. Вона поспілкувалася з дітьми, які постраждали від війни, та зустрілася на вокзалі з переселенцями з Донбасу.

У пресслужбі акторки BBC повідомили, що Джолі, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ (фонд допомоги дітям ООН) приїхала в Україну, щоб на місці зрозуміти потреби дітей, які постраждали.

"Анджеліна Джолі відвідує Україну, щоб зустрітися з дітьми, які постраждали від конфлікту, та місцевими організаціями, які працюють над їхнім захистом. Її візит - це приватна гуманітарна місія, орієнтована на потреби дітей".

Акторка відвідала лікарню, де лікують дітей, постраждалих від обстрілів та вибухів, центр для дітей та молоді з інвалідністю, поспілкувалася з родинами евакуйованих та волонтерами.

"В одному з медзакладів вона прийшла до дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу в Краматорську. Її розчулили їхні розповіді", - повідомив керівник Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

Візит кінозірки викликав ажіотаж у Львові. Її помітили в звичайній кав'ярні, відеокадри з якої швидко стали мемом у соцмережах.

Як Джолі з українцями спілкувалася

Спочатку в соцмережах з'явилося фото і відео з львівської кав'ярні, яку відвідала акторка.

"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує світ", - написала у Facebook журналістка Мая Підгородецька, яка зустріла акторку там і опублікувала відео.

Відеокадр з опублікованого нею відео швидко став мемом у соцмережах - хлопець, зайнятий своїм мобільним телефоном, навіть не звернув уваги, що до кав'ярні увійшла відома кіноакторка.

Пізніше "Укрзалізниця" повідомила, що Джолі на Львівському вокзалі зустрілася з евакуйованими з Покровська Донецької області і опублікувала фотографію спілкування кінозірки з українцями.

"Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська", - уточнили в "Укрзалізниці".

Автор фото, Укрзалізниця

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко назвав візит унікальним.

"Джолі на вулицях Львова спілкується із простими людьми. Як людина, яка безпосередньо займалася її приїздом до України, можу назвати цю подорож унікальною", - написав він у телеграмі.

Максим Козицький опублікував у Facebook фотографії та відео спілкування Джолі з дітьми та волонтерами.

"Для нас усіх цей візит був несподіванкою. Багато людей, які побачили пані Джолі на Львівщині, не могли повірити, що це дійсно вона. Але від 24 лютого Україна показала усьому світові, що у нас багато неймовірного", - зазначив Козицький.

Сама Джолі заявила, що вражена мужністю українців.

"Я стала свідком стійкості, мужності та гідності українського народу перед обличчям терору та травм війни, яку вони не обирали. Вплив війни на покоління українських дітей є нищівним. Жодна дитина не повинна залишати свої домівки, бути свідком вбивства своїх близьких, страждати через обстріли і руйнування будинків".

Автор фото, Максим Козицький Підпис до фото, Джолі на зустрічі з волонтерами

Автор фото, Максим Козицький

Яка мета візиту

У пресслужбі акторки BBC пояснили, що Анджеліна Джолі на місці з'ясовує, як постраждали українські діти внаслідок війни.

"Мета візиту Анджеліни - засвідчити вплив конфлікту на людину та підтримати цивільне населення. Вона зустрілася з дітьми-сиротами та переселенцями, зокрема, з дітьми, евакуйованими з Маріуполя, та українськими волонтерами та лікарями, які доглядають за ними, а також з місцевими громадськими організаціями, які займаються захистом населення".

Кінозірка закликає до термінового відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення в Україні, доставки гуманітарної допомоги всім тим, хто її потребує, припинення нападів на мирних жителів.

Джолі вважає, що момент співчуття та солідарності з українцями треба використати для вирішення проблеми біженців у всьому світі - Україні, Ємені, Афганістані, Сирії, Палестині, Південному Судані і запобігати конфліктам, які провокують їхню появу.

"Наразі у всьому світі переміщено понад 84 мільйони людей, понад половина з яких діти, про яких також не можна забувати. Підтримка українського народу в усьому світі - це можливість знову підтвердити право на безпеку та рівність усіх людей, а також побудувати сильнішу Організацію об'єднаних націй", - заявила кіноакторка.