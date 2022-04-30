Анджеліна Джолі про українців: "Вражена стійкістю і сміливістю"

1 година тому

Джолі хотіла на власні очі побачити ситуацію в Україні та зустрітися з людьми, яких зачепила війна, у першу чергу, з дітьми. Вона побачила дітей, які постраждали від обстрілу вокзалу в Краматорську, а також поспілкувалася з волонтерами та евакуйованими з Донбасу на вокзалі.