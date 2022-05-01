"Гадаю, це те місце, де мені слід бути". Посол Британії повернулася до Києва

9 хвилин(и) тому

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Посол Великої Британії в Україні заявила, що повернулася до Києва і почувається там "комфортно", хоча має додаткову охорону.

"Я не була впевнена, що повернуся до Києва, тому моє повернення - це екстраординарна подія", - сказала Мелінда Сіммонс в інтерв'ю Observer.

"Гадаю, це те місце, де мені слід бути", - сказала вона, хоч і визнала потенційні ризики.

Раніше Росія погрожувала дипломатам, що перебувають в українській столиці.

Російське міноборони заявило, що готове завдати ударів по "центрах ухвалення рішень у Києві". Там додали, що "радники підданих однієї з західних країн, що перебувають в українських центрах ухвалення рішень у Києві, не обов'язково будуть проблемою, якщо Росія вирішить діяти у відповідь".

Британія розпочала евакуацію посольства у Києві у січні, незадовго до початку війни. Мелінда Сіммонс поїхала з української столиці наприкінці лютого, однак ще певний час залишалася в Україні, перш ніж повернутися до Лондона.

Минулого місяця Борис Джонсон оголосив, що Британія планує знову відкрити своє посольство у Києві.

Мелінда Сіммонс розповіла Observer, що, в'їжджаючи у місто, вона "по-справжньому відчула, що відбувається… і це справді шокує".

"Однак не менш вражає й те, як Україна стримала Росію і не пустила її до Києва. Усі способи, якими Україна змогла це зробити, заслуговують на високу оцінку", - сказала вона.

Не зумівши взяти Київ, росіяни сконцентрували свої зусилля на сході України.

За словами Сіммонс, вона очікує, що війна триватиме "певно ще цей рік і, ймовірно, наступний". Це узгоджується з попередженнями Заходу про можливу затяжну війну.

Сіммонс також чітко дала зрозуміти, що не мінімізує наявні ризики, додавши: "Я маю тут підвищений рівень захисту, але поки що почуваюся комфортно, працюючи за таких обставин".

Сіммонс уточнила, що посольство у Києві поки що не відкрилося, і вони не надають консульські послуги.

Посол також повторила пораду британського уряду про те, що британцям не варто їздити в Україну. Раніше цього тижня британське МЗС підтвердило смерть одного свого громадянина в Україні. Ще один британець зник безвісти.

Тим часом президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

Джонсон підтвердив, що Британія продовжить надавати Україні додаткову військову допомогу, повідомили на Даунінг-стріт.