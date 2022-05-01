"Проблиск надії": Україна закликає мешканців Маріуполя збиратися на евакуацію

44 хвилин(и) тому

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Маріупольська міська рада повідомляє, що в неділю можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Радник міністра оборони України Юрій Сак також висловив надію, що запланований на неділю виїзд мирних жителів відбудеться.

Влада Маріуполя повідомила у своєму телеграм-каналі, що збір людей заплановано на 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті". Мерія міста закликала родичів маріупольців передати їм інформацію про евакуацію.

"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно".

Українські військові кажуть, що в суботу близько двох десятків людей покинули металургійний завод - останню частину міста, яка все ще перебуває під контролем українських сил.

Детальніше про евакуацію невеликої групи мирних жителів з маріупольського промислового комплексу "Азовсталь" розповів радник міністра оборони України Юрій Сак. Він сказав ВВС, що це "проблиск надії".

"Це, звісно, лише невеликі цифри, тому що на "Азовсталі" досі перебувають понад 1000 мирних жителів, а також понад 500 поранених бійців, яких також потрібно евакуювати для отримання необхідної медичної допомоги".

"Хоча проблиск надії є, ситуація продовжує залишатися надзвичайно важкою", - додав Сак.

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У міністерстві оборони Росії стверджують, що дві групи, 25 людей, в потім 21, залишили житлові будинки поблизу металургійного заводу в суботу, але незалежних підтверджень цього немає. Невідомо також, куди вони виїхали.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко утримався від коментарів про евакуацію з Маріуполя.

"До офіційних повідомлень і коментарів щодо ситуації з евакуацією беремо режим радіо мовчання", - написав він у своєму телеграмі зранку в неділю.

Евакуація у "ДНР"

У неділю вдень агентство Reuters опублікувало фотографії, на яких близько 40 мирних жителів прибули з Маріуполя до центру тимчасового розміщення у село Безіменне на непідконтрольній Києву території "ДНР".

Маріупольці виїхали з житлового району поруч із металургійним заводом "Азовсталь".

На знімках Reuters, видно, як люди сідають в автобуси з українськими номерами, які супроводжують російські військові та автомобілі з символікою ООН.

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Раніше президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам блокувати завод з останніми українськими військовими, які залишилися у Маріуполі.

Більшість попередніх спроб евакуації цивільних з Маріуполя на контрольовані Україною території зривалися. Українська влада повідомляє про примусову депортацію тисяч маріупольців на територію РФ.

Раніше в інтерв'ю ВВС Ірина Верещук заявляла, що евакуювати Маріуполь може допомогти тільки ООН.