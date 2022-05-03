Аварія бензовоза і маршрутки біля Рівного - 16 загиблих

поліція

Автор фото, Національна поліція

На Рівненщині сталася велика аварія за участі бензовоза, автобуса та легкового авто. Загнули 16 людей.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

ДТП сталося 3 травня близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району.

Через зіткнення автомобілі загорілися.

16 загиблих - це попередня інформація. Відомо про ще шістьох травмованих.

На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський.

Автор фото, Поліція

Працює слідчо-оперативна група.

Рух по трасі "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрили повністю.

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