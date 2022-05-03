Аварія бензовоза і маршрутки біля Рівного - 16 загиблих
На Рівненщині сталася велика аварія за участі бензовоза, автобуса та легкового авто. Загнули 16 людей.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
ДТП сталося 3 травня близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району.
Через зіткнення автомобілі загорілися.
16 загиблих - це попередня інформація. Відомо про ще шістьох травмованих.
На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський.
Працює слідчо-оперативна група.
Рух по трасі "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрили повністю.
Росія послідовно бомбує інфраструктуру постачання нафтопродуктів в Україні. Останніми тижнями в Україні спостерігається дефіцит палива на заправках.