Працює Байрактар. Як ЗСУ знищили два російські катери біля Зміїного

1 година тому

Автор фото, ВМФ РФ Підпис до фото, Так виглядає російський "Раптор"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про знищення вранці 2 травня двох російських катерів типу "Раптор" біля тимчасово захопленого росіянами острова Зміїний у Чорному морі.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює #Байрактар", - написав він у фейсбук і опублікував відео знищення.

Цей катер має екіпаж у три людини та може перевозити кілька десятків людей десанту.

Зараз невідомо, скільки точно російських військових було на катерах.

Раніше міноборони РФ повідомляло про знищення всього парку українських "Байрактарів".

Як розповів військових експерт Олег Жданов, знищення двох катерів не завдасть надто великої шкоди Росії, але має вадливий тактичний аспект.

"Дуже важливо, що ми починаємо вогневим способом контролювати острів Зміїний. Ми показуємо, що знищуємо там техніку та особовий склад. Ми показуємо, що не дамо створити там логістичний хаб", - заявив Жданов в ефірі телемарафону.

Автор фото, Alamy

Це не перший випадок знищення російської техніки поблизу окупованого росіянами Зміїного чи на самому острові.

26 квітня оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомляло, що українські військові влучили в пункт управління, а також знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

30 квітня стало відомо про знищення трьох зенітно-ракетних комплексів та машини зв'язку - серверної з телекомунікаційним обладнанням. Також, за даними командування, було вбито понад 40 російських військовослужбовців.

"Додатково світ став чистішим на 42 рашисти", - вказували в ОК "Південь".

"Раптор" - високошвидкісний патрульний катер, розроблений на Ленінградському суднобудівному заводі "Пелла".

Повідомлялося, що на цих катерах росіяни евакуйовували своїх військових зі Зміїного після ударів українських військ і поповнювали особовий склад підрозділів, які перебувають на острові.

Зміїний перебуває під тимчасовим контролем росіян вже понад два місяці.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Площа острова Зміїний - близько 17 гектарів

З початку війни флот РФ захопив острів і взяв у полон українських прикордонників. Найбільший російський крейсер "Москва" перебував біля острова, його командири вимагали українських військових здатися, на що отримали відповідь, яка стала відомою на весь світ.

У квітні ЗСУ знищили крейсер ракетами, він потонув. На ньому могли перебувати понад 500 російських моряків. Російська влада досі не повідомляла про їхню долю. Російські ЗМІ писали про загибель кількох десятків військових і зниклих безвісти.

ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін в умовах війни.