Лавров порівняв Зеленського з Гітлером через єврейську кров. Що відомо про дипломатичний скандал

1 година тому

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Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко відреагувало на висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова, в якому він порівняв президента України Володимира Зеленського із Гітлером.

МЗС Ізраїлю викликало російського посла в країні, аби висловити свій протест.

Сергій Лавров дав розлоге інтерв'ю італійському телеканалу Mediaset, у якому багато говорив про війну Росії проти України.

Ведучий нагадав слова Володимира Зеленського про те, що "денацифікация", про яку заявляв Кремль на початку війни, не має сенсу, оскільки в Україні немає нацистів, а сам він єврей.

У відповідь Лавров заявив: "Чув, як він сказав, що ми демілітаризацію і денацифікацію навіть не будемо обговорювати на переговорах".

"Він висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - сказав Сергій Лавров, якого цитує сайт МЗС Росії.

У відповідь керівник МЗС Яір Лапід написав у твіттері: "Висловлювання міністра закордонних справ РФ Лаврова не тільки не можна вибачити, вони не тільки обурюють - вони також є жахливою історичною помилкою".

"Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачення самих євреїв в антисемітизмі", - наголосив ізраїльський міністр.

Печерний антисемітизм

На заяви Сергія Лаврова відреагували в Україні.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви міністра "відверто антисемітськими".

"Ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців", - наголосив він у твіттері.

Росія, на переконання представника ОПУ, "неадекватно оцінює світ і місце в ньому, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивства, розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду".

Голова ОП Андрій Єрмак назвав це печерним антисемітизмом, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.

"Спочатку росіяни вдарили ракетами по території, де є меморіальний комплекс Бабин Яр. Тепер голова МЗС РФ Лавров порівнює Володимира Зеленського з Гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку Лаврова, "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", - написав Єрмак.

Про засудження слів Лаврова написав і голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Фашистська ідеологія в Україні заборонена законом. Навіть радикальні праві партії, яких російська пропаганда називає "фашистськими", є непопулярними в Україні.

У 2019 році українські націоналістичні партії та радикальні організації висунули єдиного кандидата на пост президента України. У підсумку він набрав 1,6% голосів.

Володимир Зеленський, який переміг на виборах з майже 74% голосів, має єврейське коріння. Під час Другої світової війни троє родичів Зеленського стали жертвами Голокосту, а його рідний дід пройшов війну у складі Червоної Армії і був нагороджений бойовими орденами.

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"У мене єврейська кров. Я - президент. Нікому до цього немає діла. Ніхто про це не питає", - заявляв він в одному з інтерв'ю.