Одеса 2 травня. Затримані помічники Киви, обстріли, провокації та довга комендантська година

46 хвилин(и) тому

Автор фото, ДБР

Державне бюро розслідувань затримало на Одещині довірену особу екснардепа Іллі Киви, який втік до Росії. Затриманий міг планувати провокації у Одесі та інших регіонах.

Як повідомляють у відомстві, це затримання стало частиною широкомасштабної спецоперації, що має на меті не допустити російські провокації у роковини Одеської трагедії 2 травня.

Місцева влада заявила, що загалом затримали 12 людей, у яких була зброя.

У 2014 році у сутичках між прибічниками Євромайдану та проросійськими активістами і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей, ще 250 постраждали.

2 травня в Одесі оголошена комендантська година на цілий день. За даними місцевої влади, допоки у місті ситуація спокійна.

Росія також 2 травня втретє ракетами обстріляла міст через Дністровський лиман біля Одеси.

"Він (затриманий - Ред.) мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України", - повідомляють у ДБР про наміри затриманого.

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Правоохоронці виявили, що ця довірена особа відповідала за збір "спортсменів" у Одесі, забезпечувала їхню участь на акціях та мітингах в Україні "на замовлення Киви".

Самого Киву зараз обвинувачують у держзраді. Його другий "помічник", додають у відомстві, переховувався від правоохоронців на Закарпатті.

"Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях", - розповідають у ДБР.

Масові акції, стверджують правоохоронці, фінансували представники ОПЗЖ. "Довірений" Киви давав учасникам акцій вказівки, як себе поводити, у тому числі використовувати фізичну силу.

Наразі ДБР встановило що 30 "тітушок", яких у своїх цілях використовувала партія ОПЗЖ.

"Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року", - інформують у відомстві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З часу пожежі в Будинку профспілок в Одесі минуло 8 років

У області побоюються провокацій з боку Росії на роковини Одеської трагедії.

З 22 години 1 травня до 5 ранку 3 травня у Одесі оголосили довгу комендантську годину, щоб не допустити в тому числі подібних інцидентів.

"Дійсно, є інформація серйозна, що можуть бути дії з боку диверсантів чи ДРГ… і ми не виключаємо, що можуть бути попадання якихось ракет", - сказав Віктор Андрусів, радник міністра МВС у ефірі інформаційного телемарафону.

"Ключове, щоб люди не скупчувались разом, не намагались провести марші, мітинги", - додав він.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла про підозру ексдепутату ОПЗЖ Іллі Киві у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Кива, який виїхав до Іспанії до початку війни, перебуває в Росії, де виступає на телеефірах.

На час дії воєнного стану в Україні призупинили діяльність 11 партій, у тому числі ОПЗЖ.