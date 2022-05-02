Одеса 2 травня. Затримані помічники Киви, обстріли, провокації та довга комендантська година
Державне бюро розслідувань затримало на Одещині довірену особу екснардепа Іллі Киви, який втік до Росії. Затриманий міг планувати провокації у Одесі та інших регіонах.
Як повідомляють у відомстві, це затримання стало частиною широкомасштабної спецоперації, що має на меті не допустити російські провокації у роковини Одеської трагедії 2 травня.
Місцева влада заявила, що загалом затримали 12 людей, у яких була зброя.
У 2014 році у сутичках між прибічниками Євромайдану та проросійськими активістами і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей, ще 250 постраждали.
2 травня в Одесі оголошена комендантська година на цілий день. За даними місцевої влади, допоки у місті ситуація спокійна.
Росія також 2 травня втретє ракетами обстріляла міст через Дністровський лиман біля Одеси.
"Він (затриманий - Ред.) мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України", - повідомляють у ДБР про наміри затриманого.
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Кінець подкаст
Правоохоронці виявили, що ця довірена особа відповідала за збір "спортсменів" у Одесі, забезпечувала їхню участь на акціях та мітингах в Україні "на замовлення Киви".
Самого Киву зараз обвинувачують у держзраді. Його другий "помічник", додають у відомстві, переховувався від правоохоронців на Закарпатті.
"Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях", - розповідають у ДБР.
Масові акції, стверджують правоохоронці, фінансували представники ОПЗЖ. "Довірений" Киви давав учасникам акцій вказівки, як себе поводити, у тому числі використовувати фізичну силу.
Наразі ДБР встановило що 30 "тітушок", яких у своїх цілях використовувала партія ОПЗЖ.
"Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року", - інформують у відомстві.
У області побоюються провокацій з боку Росії на роковини Одеської трагедії.
З 22 години 1 травня до 5 ранку 3 травня у Одесі оголосили довгу комендантську годину, щоб не допустити в тому числі подібних інцидентів.
"Дійсно, є інформація серйозна, що можуть бути дії з боку диверсантів чи ДРГ… і ми не виключаємо, що можуть бути попадання якихось ракет", - сказав Віктор Андрусів, радник міністра МВС у ефірі інформаційного телемарафону.
"Ключове, щоб люди не скупчувались разом, не намагались провести марші, мітинги", - додав він.
Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла про підозру ексдепутату ОПЗЖ Іллі Киві у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
Кива, який виїхав до Іспанії до початку війни, перебуває в Росії, де виступає на телеефірах.
На час дії воєнного стану в Україні призупинили діяльність 11 партій, у тому числі ОПЗЖ.