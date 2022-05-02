Нові фотографії Шарлотти: британській принцесі сім років
До дня народження принцеси Шарлотти, яка в понеділок святкує 7 років, опублікували три її нові фото.
Їх зробила на минулих вихідних мама Шарлотти - герцогиня Кембриджська.
На них принцеса усміхається, сидячи посеред дзвіночків, а на одному з фото принцеса обіймає свого домашнього улюбленця, кокер-спанієля Орлу.
Донька герцога та герцогині Кембриджських - четверта у черзі на престол, після принца Чарльза, принца Вільяма та принца Джорджа.
Принцеса Шарлотта народилась 2 травня 2015 року в лондонській клініці Сент-Мері.
Герцогиня Кембриджська Кейт давно захоплюється фотографією та є патроном Королівської фотоспільноти.
Зроблені нею фотографії регулярно публікували з нагоди дня народження дітей герцогині.
Нові фотографії Луї - молодшого з трьох дітей принца Вільяма та Кейт - були опубліковані кілька тижнів тому, коли йому виповнилось чотири роки.
Останнім часом принцесу двічі бачили на публіці. 8 березня вона була у Вестмінстерському абатстві з батьками та принцом Джорджем на панахиді за герцогом Единбурзьким, і всі четверо також відвідали великодню недільну службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
Герцог і герцогиня Кембриджські з дітьми проводять багато часу в своїй норфолкській резиденції Анмер-холл на території королівського маєтку Сандрінгем, на сході Англії.
Подружжя взяли в сім'ю кокер-спанієля Орлу в 2020 році, незадовго до смерті їхньої попередньої собаки Лупо, яку подарував на весілля брат герцогині Джеймс Міддлтон.
Минулої п'ятниці принц Вільям та Кейт відзначили 11-ту річницю весілля.