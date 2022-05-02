Нові фотографії Шарлотти: британській принцесі сім років

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Duchess of Cambridge Підпис до фото, Принцеса Шарлотта

До дня народження принцеси Шарлотти, яка в понеділок святкує 7 років, опублікували три її нові фото.

Їх зробила на минулих вихідних мама Шарлотти - герцогиня Кембриджська.

На них принцеса усміхається, сидячи посеред дзвіночків, а на одному з фото принцеса обіймає свого домашнього улюбленця, кокер-спанієля Орлу.

Донька герцога та герцогині Кембриджських - четверта у черзі на престол, після принца Чарльза, принца Вільяма та принца Джорджа.

Принцеса Шарлотта народилась 2 травня 2015 року в лондонській клініці Сент-Мері.

Герцогиня Кембриджська Кейт давно захоплюється фотографією та є патроном Королівської фотоспільноти.

Зроблені нею фотографії регулярно публікували з нагоди дня народження дітей герцогині.

Автор фото, Duchess of Cambridge Підпис до фото, Принцеса обіймає домашнього улюбленця, кокер-спанієля Орлу

Нові фотографії Луї - молодшого з трьох дітей принца Вільяма та Кейт - були опубліковані кілька тижнів тому, коли йому виповнилось чотири роки.

Останнім часом принцесу двічі бачили на публіці. 8 березня вона була у Вестмінстерському абатстві з батьками та принцом Джорджем на панахиді за герцогом Единбурзьким, і всі четверо також відвідали великодню недільну службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Герцог і герцогиня Кембриджські з дітьми проводять багато часу в своїй норфолкській резиденції Анмер-холл на території королівського маєтку Сандрінгем, на сході Англії.

Автор фото, Duchess of Cambridge Підпис до фото, Всі три фотографії зробила на минулих вихідних мама Шарлотти, герцогиня Кембриджська

Подружжя взяли в сім'ю кокер-спанієля Орлу в 2020 році, незадовго до смерті їхньої попередньої собаки Лупо, яку подарував на весілля брат герцогині Джеймс Міддлтон.

Минулої п'ятниці принц Вільям та Кейт відзначили 11-ту річницю весілля.