Захід дав важке озброєння Україні. Як це ламає плани Росії
Після запеклих боїв української армії із російськими військами Захід нарешті зважився надати Україні важке озброєння.
Це гаубиці, бронетранспортери, протиповітряні установки, "розумні боєприпаси".
Це може суттєво вплинути на хід боїв на півдні та сході України, де російська армія намагається досягнути успіху.
Про збільшення арсеналу української армії кореспондент BBC Альбій Шудря розмовляв з військовим оглядачем Михайлом Жироховим.
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