Захід дав важке озброєння Україні. Як це ламає плани Росії

41 хвилин(и) тому

Після запеклих боїв української армії із російськими військами Захід нарешті зважився надати Україні важке озброєння.

Це може суттєво вплинути на хід боїв на півдні та сході України, де російська армія намагається досягнути успіху.