Ракетний удар по Одесі: є загиблі та поранені, в тому числі діти

59 хвилин(и) тому

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У понеділок ввечері, 2 травня, росіяни завдавли ракетний удар по Одесі. Відомо, що є загиблі та поранені, в тому числі діти.

Про обстріл повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Удар завдали "по одному з об'єктів інфраструктури", написав він. За його словами, відразу було відомо, що є загиблі та поранені, але точна кількість ще була невідома.

Згодом з'явилася суперечлива інформація щодо жертв.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що загинула 13-річна дитина, а начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що загинув 15-річний хлопець, а неповнолітня дівчина потрапила до лікарні.

За словами Братчука, рятувальники ще розбирають завали, відтак точна кількість жертв ще не відома.

Крім того, під час телемарафону секретар Радбезу Олексій Данілов сказав, що від обстрілу також постраждала церква Української православної церкви Московського патріархату. У будівлі знесло дах.

2 травня командування "Південь" повідомляло про активність росіян в повітрі напередодні обстрілів.

Так, за їхніми даними, на Одещині збили безпілотник Росії "ФОРПОСТ".

Цей безпілотник є ліцензованою копією ізраїльського Searcher MkII та у базовій версії здатний здійснювати розвідку на висотах до 5 км протягом 16 годин з радіусом дії до 400 км.