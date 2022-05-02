"Байрактар" розбомбив російські катери, Лавров розлютив Ізраїль, росіяни наступають на Лисичанськ. Теленовини ВВС 02.05.2022.

45 хвилин(и) тому

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