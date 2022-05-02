"Байрактар" розбомбив російські катери, Лавров розлютив Ізраїль, росіяни наступають на Лисичанськ. Теленовини ВВС 02.05.2022.
У випуску:
- Евакуація цивільних із маріупольської "Азовсталі". Колона з більш, ніж ста людей прямує у Запоріжжя. Як повідомляє наша кореспондентка Лора Бікер, прибуття автобусів із маріупольцями затримується.
- Дводенне припинення вогню дозволило вивезти близько сотні людей. Деякі із них не бачили світла два місяці, але сотні інших залишаються в пастці в бункерах під заводом Азовсталь. ВВС вдалося поговорити із генеральним директором "Азовсталі" Енвером Цкітішвілі.
- Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Мета російської армії - взяти у кільце українські сили. Зараз у них на шляху - Лисичанськ і Сіверськодонецьк. Більшість цивільних вже залишили ці райони. Залишились ті, кому нема куди їхати. В місцеву лікарню щодня доправляють до тридцяти людей із пораненнями різного ступеню тяжкості. Репортаж Ендрю Гардінга.
- Росія знову вдарила по мосту через Дністровський лиман. Це вже третя атака на міст. Росія вже двічі намагалась зруйнувати міст, після чого там зупинили рух автомобілів та потягів. Експерти пов'язують це зі спробами відрізати південь Одещини від самої Одеси, а також можливими провокаціями у Придністров'ї.
- Що відбувається на півдні України, поки всі чекають великої битві на сході? Наживо з Одеси - Ганна Шелест, Директорка Програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма".
- Ізраїль викликає російського посла і вимагає від Москви вибачень. Міністр Лавров порівняв Зеленського із Гітлером і сказав, що лідер нацистів міг мати єврейську кров. Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко відреагувало на виступ глави МЗС Росії Лаврова. Керівник ізраїльського МЗС Яір Лапід заявив - висловлювання міністра Лаврова не тільки не можна вибачити, вони не тільки обурюють - вони також є жахливою історичною помилкою.
- На заяви Лаврова відреагували і в Україні. Більше про дипломатичний скандал - кореспондент ВВС Джон Доннисон.
- Новий пакет санкцій ЄС проти Росії мають підготувати цього тижня. Одне із питань - ембарго на російську нафту. Чи загрожує Росії ембарго на нафту? ВВС поспілкувалося із експерткою з питань енергетики Керол Нахле.
- У Брюсселі екстрено зібралася Рада ЄС. Міністри енергетики обговорюють, що робити із російським газом. Основна тема - вимога Росії платити за газ у рублях. Інакше Москва погрожує перекрити поставки, як Газпром уже зробив у відношенні до Болгарії та Польщі. Міністри енергетики переконують: ЄС не відступить від своїх принципів і не буде платити в рублях.
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