Російським футбольним клубам заборонили виступ у єврокубках. Тепер остаточно

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не дозволив російським футбольним клубам виступати у Лізі чемпіонів та Лізі Європи сезону 2022/2023, повідомляє пресслужба організації.

"Російських клубів не буде у клубних турнірах УЄФА у сезоні 2022/23", - заявила пресслужба УЄФА.

Російські клуби та збірні були відсторонені від участі у міжнародних турнірах рішенням УЄФА та ФІФА від 28 лютого через вторгнення російських військ в Україну.

Рішення ухвалили з формулюванням "до наступного повідомлення".

Як писало видання championat.com, рішення про усунення російських клубів від єврокубків, а збірних - від європейських турнірів було не остаточним, європейські чиновники мали два варіанти: офіційно усунути збірні та клуби на весь наступний сезон або продовжити нинішнє усунення до наступного повідомлення.

Другий варіант залишав Росії шанси боротися за вихід на Євро. Але чиновники УЄФА обрали твердий, перший варіант.

Таким чином, чоловіча збірна не лише пропустить Лігу націй, а й не зможе взяти участь у відбірному турнірі до чемпіонату Європи-2024, оскільки він стартує вже у березні 2023 року.

Крім того, російських команд не буде у майбутньому сезоні у Лізі чемпіонів УЄФА, Лізі Європи УЄФА, Лізі конференцій УЄФА, Лізі чемпіонів УЄФА серед жінок та у Юнацькій лізі УЄФА.

До того ж УЄФА відхилив заявку Росії на проведення чемпіонатів Європи 2028 або 2032 років. Про плани Росії претендувати на проведення Євро-2028 чи Євро-2032 у березні заявив президент Російського футбольного союзу Олександр Дюков.