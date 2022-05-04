Що передбачає шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

1 година тому

Автор фото, Єврокомісія

Євросоюз анонсував шостий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапить російська нафта, декілька великих банків, російські телеканали та російські військові, яких підозрюють у злочинах проти мирного населення в Бучі Київської області.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттері. Пакет санкцій узгодять найближчим часом.

Санкції торкнуть чотирьох секторів.

Персональні санкції проти військових

Під них, зокрема, під персональні санкції потраплять високопосадові російські військові, підозрювані у воєнних злочинах в Бучі та Маріуполі.

"Ми знаємо, хто ви. І ви будете відповідати за це", - пише фон дер Ляєн.

Деталі та конкретні імена в новому списку санкцій стануть відомі пізніше. Після того, як пропозиції Єврокомісії обговорять і затвердять посли всіх 27 країн ЄС, а текст буде опублікований в офіційному європейському журналі.

Банки

Найбільший російський банк "Сбербанк" відключать від системи банківських переказів SWIFT.

Також, за словами фон дер Ляєн, до списку включать ще два російських банки. Раніше західні видання повідомляли з посиланням на джерела, що може йтися про Московський кредитний банк та "Россельхозбанк".

Нафта

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ЄС також має намір припинити свою залежність від російської нафти.

"Це буде непросто, але ми повинні це зробити", - заявляють у ЄС.

За словами голови Єврокомісії, російську сиру нафту припинять закуповувати через шість місяців, а продукти нафтопереробки - до кінця 2022 року.

Хоча вона не згадала про будь-які винятки, очікується, що дві країни, які найбільше залежать від російської нафти, Словаччина та Угорщина, отримають більше часу на пошук альтернативних джерел.

"Таким чином ми максимізуємо тиск на Росію, водночас мінімізуємо побічну шкоду для нас і наших партнерів по всьому світу. Ми повинні забезпечити, щоб наша економіка залишалася сильною", - заявила президентка Єврокомісії.

Європейське нафтове ембарго - один з найрадикальніших кроків, що залишилися в резерві у Заходу. Нафтогазовий сектор приносить Росії до половини доходів бюджету та більше половини експорту, а 70% газу та 60% нафти та нафтопродуктів вона продає якраз до Європи. За два з половиною місяці війни ЄС заплатив Росії понад 20 млрд євро за нафту та понад 30 млрд євро за газ.

Водночас серед 27 членів ЄС немає консенсусу щодо припинення використання російського природного газу - палива, яке ще не потрапило під санкції ЄС.

Канали

Окрім того, ЄС планує відключити три великі державні російські телеканали від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС.

Вони, за словами Урсули фон дер Ляєн, є "рупором, який посилює брехню Путіна".

Окремо фон дер Ляєн наголосила: "Ми хочемо, аби Україна перемогла у цій війні". І вже зараз вона пропонує розпочати роботу над "амбітним пакетом відновлення".

Фон дер Ляєн зазначила, що економіка України впаде на 35-50% у 2022 році, і щоб залишитись на плаву, їй знадобиться 5 мільярдів євро на місяць. "Ми також повинні внести свою частку", - сказала вона.