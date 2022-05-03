Два місяці у пастці. У Бородянці врятували кішку з сьомого поверху
- Діана Куришко
- BBC News Україна
У Бородянці на Київщині врятували кішку. Тварину зняли з сьомого поверху зруйнованої багатоповерхівки.
Про порятунок тварини розповіли у ДСНС та в організації "ЗооПатруль", волонтери якої займаються порятунком тварин під час війни.
Кішку в будинку, від якого залишились лише стіни, кілька днів тому помітили люди, що проходили повз. Тварина ховалася у руїнах високо нагорі і спуститися сама не могла. Сходи були повністю зруйновані.
Євген Кібець з організації "ЗооПатруль" опублікував у фейсбуці фото кота із закликом допомогти знайти пожежну машину з великою драбиною.
Тільки так можна було дістатися до тварини.
Як розповіли у ДСНС, машину пригнали з Ірпеня. Двоє рятувальників піднялися на 40-метровій драбині до 7-го поверху, зайшли у будинок і забрали кішку.
"Вона забилася у куток кімнати, але, як тільки побачила людей, сама пішла на руки", - розповів Іван Марець з ДСНС.
Кішку спустили на змелю. Вона сиділа за пазухою рятувальника.
"Бути орком = покинути вбитих гнити в українській землі... Бути українцем = побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох...Бути українським рятувальником = пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху", - розповіли у ДСНС про операцію з порятунку.
Тварину посадили у переноску і дали води. Потім відвезли до ветеринара.
"Вона у дуже слабкому стані - худа, зневоджена. Думаю, її врятувало те, що у зруйнованому будинку не було даху і вона могла пити дощову воду", - розповів волонтер Євген Кібець у коментарі BBC News Україна.
Його організація "ЗооПатруль" врятувала кілка сотень тварин під час війни.
Кішці десь 15 років, бо зуби в жахливому стані, розповіла ветеринар Іванна Цимбалюк, яка проводила огляд. За її словами, у неї гарний апетит. Зараз тваринка під наглядом лікарів.
Ймовірно кішка пробула у пастці два місяці. Будинок у Бородянці зруйнувала російська армія на початку березня. Від нього залишилась лише центральна частина.
Місто на захід від Києва місяць було в окупації росіян. Багато будинків були вщент зруйновані обстрілами. Кілька тижнів у центральній частині міста розбирали завали того, що залишилося від багатоповерхівок. В руїнах знайшли тіла десятків людей.
За свідченнями очевидців, після обстрілів росіяни не дозволяли розбирати завали будинків, хоча, під ними було чути голоси людей.