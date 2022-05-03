Два місяці у пастці. У Бородянці врятували кішку з сьомого поверху

Діана Куришко

BBC News Україна

33 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

У Бородянці на Київщині врятували кішку. Тварину зняли з сьомого поверху зруйнованої багатоповерхівки.

Про порятунок тварини розповіли у ДСНС та в організації "ЗооПатруль", волонтери якої займаються порятунком тварин під час війни.

Кішку в будинку, від якого залишились лише стіни, кілька днів тому помітили люди, що проходили повз. Тварина ховалася у руїнах високо нагорі і спуститися сама не могла. Сходи були повністю зруйновані.

Автор фото, facebook.com/eugene.kibets

Євген Кібець з організації "ЗооПатруль" опублікував у фейсбуці фото кота із закликом допомогти знайти пожежну машину з великою драбиною.

Тільки так можна було дістатися до тварини.

Як розповіли у ДСНС, машину пригнали з Ірпеня. Двоє рятувальників піднялися на 40-метровій драбині до 7-го поверху, зайшли у будинок і забрали кішку.

"Вона забилася у куток кімнати, але, як тільки побачила людей, сама пішла на руки", - розповів Іван Марець з ДСНС.

Автор фото, facebook.com/eugene.kibets

Кішку спустили на змелю. Вона сиділа за пазухою рятувальника.

"Бути орком = покинути вбитих гнити в українській землі... Бути українцем = побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох...Бути українським рятувальником = пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху", - розповіли у ДСНС про операцію з порятунку.

Автор фото, ДСНС

Тварину посадили у переноску і дали води. Потім відвезли до ветеринара.

"Вона у дуже слабкому стані - худа, зневоджена. Думаю, її врятувало те, що у зруйнованому будинку не було даху і вона могла пити дощову воду", - розповів волонтер Євген Кібець у коментарі BBC News Україна.

Його організація "ЗооПатруль" врятувала кілка сотень тварин під час війни.

Автор фото, facebook.com/eugene.kibets

Кішці десь 15 років, бо зуби в жахливому стані, розповіла ветеринар Іванна Цимбалюк, яка проводила огляд. За її словами, у неї гарний апетит. Зараз тваринка під наглядом лікарів.

Автор фото, facebook.com/eugene.kibets Підпис до фото, Євген Кібець і його "Зоопатруль" врятували сотні тварин під час війни

Ймовірно кішка пробула у пастці два місяці. Будинок у Бородянці зруйнувала російська армія на початку березня. Від нього залишилась лише центральна частина.

Автор фото, фото ДСНС

Місто на захід від Києва місяць було в окупації росіян. Багато будинків були вщент зруйновані обстрілами. Кілька тижнів у центральній частині міста розбирали завали того, що залишилося від багатоповерхівок. В руїнах знайшли тіла десятків людей.

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY

За свідченнями очевидців, після обстрілів росіяни не дозволяли розбирати завали будинків, хоча, під ними було чути голоси людей.