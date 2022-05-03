"Це війна добра проти зла". Що Борис Джонсон сказав у виступі перед Верховною Радою

23 хвилин(и) тому

Автор фото, UK Government Підпис до фото, Борис Джонсон виступає по відеозв'язку перед депутатами у Верховній Раді

Велика Британія виділить Україні ще 300 мільйонів фунтів стерлінгів (це приблизно 376 млн доларів). Британський прем'єр Борис Джонсон оголосив про новий пакет допомоги, виступивши перед Верховною Радою по відеозв'язку.

"Найближчими тижнями ми надішлемо вам Brimstone, це протикорабельні ракетні системи, а також броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрозливих ділянок", - сказав Джонсон у своєму відеозверненні до українських депутатів.

За його словами, у пакет також увійдуть радари, "щоб визначати, де перебуває артилерія, що націлюється на ваші міста, і дрони, щоб підсилити вашу піхоту і ваші наступальні сили".

Джонсон сказав, що прагне "зміцнити Україну так, щоб ніхто більше не насмілився зазіхати на неї".

"Україна переможе, Україна буде вільна, - переконаний британський прем'єр. - Хто має очі, той бачить, хто має вуха, той чує, що Україна боротиметься, боронитиметься".

Кремлівська пропаганда, за його словами, казала, "що вони ввійдуть в Україну, як ніж у масло"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядають ракети Brimstone, які Велика Британія скоро надішле Украні

"Ви довели, що вони були неправі. Всі військові експерти пророкували, що Україна впаде, а ваші селяни захоплювали своїми тракторами російські танки, ваші пенсіонери виходили на дорогу і непарламентськими виразами зверталися до нападників", - сказав Джонсон.

Помилка Заходу 2014 року

Джонсон назвав українських військових "хоробрими левами", а також визнав, що Європа зробила замало у 2014 році, щоб зупинити Володимира Путіна, і має це виправити сьогодні.

"Ми маємо дуже скромно говорити про те, що сталося в 2014 році... Тоді забрали Крим, тоді почалась війна на Донбасі, й правда в тому, що ми занадто повільно починали розуміти, що сталося. Ми тоді не збагнули цього відразу і не змогли накласти потрібних санкцій на Путіна і більше не маємо права на повторення цієї помилки", - сказав Борис Джонсон.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джонсон виступає у Раді

Джонсон також підкреслив, що війна Росії проти України - "це конфлікт, який не має подвійної моральні й немає сумніву в тому, на чиєму боці правда".

Він сказав, що Велика Британія зробить усе, щоб притягнути до відповідальності тих, хто чинив звірства та воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах.

"Не може бути ніяких поступок і компромісів Путіну", - наголосив Джонсон.

"Ви повстали проти вбивчої агресії Путіна, ви відстоюте своє право на самовизначення, проти шаленого путінського реваншизму. Це демократія проти тиранії, ця воля проти утисків, це право проти безкарності, це добро проти зла", - сказав Джонсон.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, На початку квітня Джонсон особисто приїжджав до Києва

"Коли ми бачимо героїзм українців, їхню сміливість та особисту мужність вашого лідера Володимира Зеленського, ми знаємо, що Україна переможе", - підсумував британський прем'єр.

Виступ Бориса Джонсона викликав овації у Верховній Раді. Під час його промови у залі також перебував президент Зеленський.

У цей день Зеленський вперше з початку війни виступив у Раді. Коли президент зайшов до зали, його теж зустріли аплодисментами.

Зеленський виступив у Раді після Джонсона. Він подякував британському прем'єру за "слова, дії та перемогу, яку ми точно разом здобудемо".

Напередодні до Києва повернулась посол Великої Британії Мелінда Сімонс. Вона заявила, що "це те місце, де мені слід бути", попри ризики ракетних обстрілів по столиці.

З початку війни Велика Британія постійно підтримує Україну військово та економічно, а у квітні британський прем'єр став одним із перших лідерів Європи, які приїхали до Києва особисто.