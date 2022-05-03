Вивезені з Азовсталі - у Запоріжжі. Завод знову обстрілюють

43 хвилин(и) тому

Автор фото, DIMITAR DILKOFF/Getty Images

Російські сили продовжують обстрілювати завод "Азовсталь" у Маріуполі після часткової евакуації цивільних, які ховалися у бомбосховищах на території промислового підприємства.

В ООН повідомили, що евакуація понад сотні людей пройшла успішно.

"Я підтверджую, що 101 мирний житель був успішно евакуйований з території сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі та інших районів у рамках операції з безпечного проходу, що координується ООН та Міжнародним комітетом Червоного хреста", - йдеться у заяві координатора ООН в Україні Оснат Лубрані на сайті організації.

За її словами, 101 людина, серед яких жінки, чоловіки, діти та люди похилого віку, "змогли залишити тунелі під заводом "Азовсталь" і через два місяці побачити денне світло". Ще 58 людей приєдналися до колони у Мангуші - селищі на околиці Маріуполя.

Автор фото, DIMITAR DILKOFF/Getty Images

З початку війни на території металургійного комбінату "Азовсталь" ховалися кілька сотень мирних жителів Маріуполя. Наприкінці квітня Росія та Україна домовилися про їхню евакуацію, було оголошено режим припинення вогню.

Загалом 127 людей успішно дісталися Запоріжжя, де їм надають медичну та психологічну допомогу.

"Деякі евакуйовані вирішили не їхати з колоною у бік Запоріжжя", - уточнила Оснат Лубрані.

Автор фото, DIMITAR DILKOFF/Getty Images

Перш ніж автобуси з евакуйованими прибули до Запоріжжя, віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук сказала, що ще сотні мирних жителів, серед яких більше десятка дітей, залишаються у пастці під завалами заводу "Азовсталь".

Вона розповіла журналістам, що рятувальники попросили більше часу, щоб вивести людей з тунелів у підвалі, де вони шукали укриття від російських бомб, але у цьому проханні їм відмовили.

Верещук каже, що 4 травня вони знову закликатимуть відкрити гуманітарний коридор.

Новий штурм

Тим часом росіяни продовжують штурм "Азовсталі" у Маріуполі, використовуючи ствольну та корабельну артилерію, скидаючи надважкі авіаційні бомби.

Про це у відеозверненні повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

"Триває потужний штурм території заводу "Азовсталь" за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти", - повідомив він.

Паламар наголосив, що військові зроблять усе можливе, щоб відбити ворожий штурм, проте закликав до негайних заходів щодо евакуації цивільних, які перебувають на території заводу, на підконтрольну Україні територію.

Внаслідок дій на території "Азовсталі" загинули дві цивільні жінки. Ще близько десяти людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Автор фото, Телеграм-канал "АЗОВ - Маріуполь"

Бойові дії почалися ще напередодні, а у вівторок російські військові пішли на штурм "Азовсталі" у кількох місцях, повідомив начальник управління патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

"Майже добу була артилерійська та авіаційна підготовка. Коли поїхали автобуси, дали паузу. Почали бити і вночі, і вдень, зараз пішли на штурм заводу у кількох місцях. Тримаємо оборону, відбиваємось", - процитували Вершиніна в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону.

Автор фото, Getty Images

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Російське міноборони підтвердило, що у районі "Азовсталі" відновилися активні бойові дії. При цьому у відомстві заявили, що "українські військові скористалися режимом тиші на "Азовсталі" і вийшли на вогневі позиції".

"Підрозділи російської армії та "ДНР", використовуючи артилерію та авіацію, починають знищувати ці вогневі позиції", - заявило російське міноборони.

21 квітня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу наказав скасувати штурм території заводу "Азовсталь", який російські військові намагалися захопити кілька тижнів, назвавши його недоцільним.

"Не треба лізти у ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими об'єктами. Заблокуйте цю промислову зону так, щоб муха не пролетіла", - сказав він Шойгу після того, як той доповів, що російським військовим потрібно три-чотири дні, щоб "завершити і цю роботу в "Азовсталі".

Українські військові, які перебувають на "Азовсталі", заявили, що обстріли після цього не припинялися. Щоправда, згодом таки вдалося домовитися про тишу для евакуації частини людей.