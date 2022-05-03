Директор "Азовсталі" про "Азов" і таємні тунелі: "Готувалися з 2014 року"

46 хвилин(и) тому

Завдяки умілому використанню підземних бункерів та тунелів під "Азовсталлю" українські захисники Маріуполя не припинили опір і продовжують підтримувати цивільних, які переховуються від російських обстрілів в бомбосховищах підприємства.

Про особливості підземної мережі "Азовсталі" та її підготовку до воєнної ескалації в інтерв'ю BBC розповів генеральний директор Енвер Цкітішвілі.

Керівник підприємства сказав, що досі отримує інформацію не тільки з Маріуполя, але й від своїх працівників на самій "Азовсталі".