Росія штурмує “Азовсталь”, Джонсон дасть Україні ракети і бойові дрони. Теленовини ВВС 03.05.2022
У випуску 3 травня:
- Російські війська штурмують "Азовсталь". Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар записав нове відео.
- Евакуація людей з Маріуполя. Сьогодні перші автобуси з евакуйованими прибули в Запоріжжя. Деталі в сюжеті кореспондентки ВВС Лори Бікер.
- У бункерах заводу "Азовсталь" залишаються ще сотні поранених. Розмова з сестрою бійця полку "Азов". Деякі свідчення можуть шокувати.
- У Миколаєві, який за 30 кілометрів від лінії фронту, ракетні обстріли - майже щодня. Багато мешканців виїхали з міста. Наші кореспонденти поспілкувалися з тими, хто залишився.
- Український опір ламає плани Москви. З кожним днем у ЗСУ з'являється більше можливостей протистояти російському наступу. В їх розпорядження вже поступають перші гаубиці, бронетранспортери, протиповітряні установки та "розумні боєприпаси". Все це може суттєво вплинути на хід боїв на півдні та сході України. Про збільшення арсеналу української армії кореспондент BBC Альбій Шудря розмовляв із військовим оглядачем Михайлом Жироховим.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою України. Це перший виступ іноземного лідера перед українським парламентом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що казав британський прем'єр?
- До Києва вже повернулася посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. В інтерв'ю кореспонденту BBC Бену Брауну вона зізналася, що це повернення було дуже емоційним.
- Від початку повномасштабної війни без дому залишилися мільйони дітей. Особливо важкою стала доля дітей-сиріт. Деяких на окупованих територіях російська влада примусово відправляє в Росію. І тоді їхня подальша доля часто невідома. А деяких вдається евакуювати в більш безпечні регіони України. Один дитячий будинок на східній лінії фронту був змушений перевезти всіх своїх дітей за сотні кілометрів — до Львова. Де з ними зустрівся наш кореспондент Ден Джонсон.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.