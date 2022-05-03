Російські ракетні удари по Україні: постраждав Львів, вперше обстріляли Закарпаття

1 година тому

Автор фото, Львівська ОВА Підпис до фото, Наслідки удару по електричних підстанціях у Львові - фото Львівської ОВА

Росія увечері 3 травня завдала низку ракетних ударів по Україні. У Львові внаслідок удару постраждала енергосистема, Закарпаття вперше стало мішенню російських ракет, також удар завдано по Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що Росія завдала ударів по шести залізничних станціях.

У Львові внаслідок ракетних ударів були пошкоджені три електропідстанції, повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Працюємо над відновленням електропостачання", - написав він.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив: "Оперативно по Львову. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму. Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії". Пізніше мер також повідомив про одного пораненого внаслідок ударів.

Пресслужба Укрзалізниці попередила про затримку поїздів на під'їзді до Львова.

"Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. ... Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом 2-х годин", - написав у телеграмі голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

Автор фото, Андрій Садовий

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На Закарпатті російська ракета поцілила в інфраструктурний об'єкт.

"Приліт ракети у об'єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - написав керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Пізніше у Закарпатській ОВА повідомили, що ракета влучила у підстанцію біля вокзалу у Воловці.

"Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про постраждалих зараз уточнюють.

Одна з російських ракет вдарила також по території Долинської громади на Кіровоградщині.

"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки!", - написав у фейсбук мер Долинської міської громади Євген Звіздовський.

Він повідомив Суспільне. Кропивницький, що коментувати наслідки буде лише обласна військова адміністрація.

"Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО", - пізніше повідомило Оперативне командування "Південь".

У Дніпропетровській області очільник ОВА Валентин Резніченко повідомив про "два "прильоти" у Кам'янському районі.

"Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено", - зазначив він.

В Одеській області росіяни завдали ракетний удар по місту Арциз. Про це повідомляють Думская та Супільне.Одеса з посиланням на мера Арциза Сергія Парпуланського.

"Ракетний удар. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", - повідомив він.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА Підпис до фото, наслідки удару по Дніпропетровській області

Загалом Укрзалізниця повідомила про російські удари по шести залізничних станціях.

Росія завдала ударів по шести залізничних станціях. Про це повідомив керівник правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає", - повідомив він.

"Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - додав керівник "Укрзалізниці".

Водночас українська ППО збила російські ракети у Вінницькій області та біля Києва.

"Два хлопки, які чули вінничани - це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають", - повідомив керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Про збиття російської ракети біля Києва повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, ракета, яка летіла на Київ, була збита неподалік від міста в районі Одеської траси, її залишки впали у столиці.