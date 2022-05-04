Помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

1 година тому

Автор фото, Anadolu Agency

У Мінську помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Йому було 87 років.

За інформацією дружини Ірини, наприкінці квітня він потрапив в реанімацію після перенесеного COVID-19. Через кілька виписали з лікарні, але йому стало гірше.

Станіслав Шушквич з 1991 по 1994 рік був першим керівником незалежної Білорусі, очолюючи Верховну раду країни.

Разом із президентом України Леонідом Кравчуком та президентом Росії Борисом Єльциним підписував у грудні 1991 року Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР та утворення СНД.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Леонід Кравчук, Станіслав Шушкевич (посередині), Борис Єльцин

У січні 1994 року парламент Білорусі проголосував за усунення Станіслава Шушкевича з посади голови Верховної ради Білорусі.

Головною причиною відставки стали суперечки в парламенті навколо змісту Конституції Білорусі і повноважень президента країни. Проте формально його усунули з посади після доповіді актикорупційної комісії, яку тоді очолював Олександр Лукашенко.

З того часу Станіслав Шушкевич - в опозиції.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У червні 1994 року він взяв участь у президентських виборах, але отримав у першому турі близько 10% і не пройшов у другий тур.

Однією з причин програшу називали роз'єднаність опозиції. "Білоруський народний фронт" висунув власного кандидата, Зенона Позняка.

Тоді переміг Олександр Лукашенко, одержавши понад 80% підтримки білорусів.

Шушкевич з 1998 року очолював опозиційну партію "Білоруська соціал-демократична громада".

Постійно критикував режим Олександра Лукашенка в Білорусі та Володимира Путіна у Росії і висловлювався за європейське майбутнє Білорусі.

З 2014 року засуджував окупацію Донбасу та Криму Росією, а також російську збройну агресію 2022 року.

Він завжди вірив, що Білорусь здобуде справжню демократію.

"Білоруська національна держава буде побудована, що б не хотіли люди, які сьогодні дорвалися до влади, проросійські, що б вони не робили, але білоруське населення стане білоруським народом", - заявляв він в інтерв'ю "Радіо Свобода" два роки тому.