Помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич
У Мінську помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Йому було 87 років.
За інформацією дружини Ірини, наприкінці квітня він потрапив в реанімацію після перенесеного COVID-19. Через кілька виписали з лікарні, але йому стало гірше.
Станіслав Шушквич з 1991 по 1994 рік був першим керівником незалежної Білорусі, очолюючи Верховну раду країни.
Разом із президентом України Леонідом Кравчуком та президентом Росії Борисом Єльциним підписував у грудні 1991 року Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР та утворення СНД.
У січні 1994 року парламент Білорусі проголосував за усунення Станіслава Шушкевича з посади голови Верховної ради Білорусі.
Головною причиною відставки стали суперечки в парламенті навколо змісту Конституції Білорусі і повноважень президента країни. Проте формально його усунули з посади після доповіді актикорупційної комісії, яку тоді очолював Олександр Лукашенко.
З того часу Станіслав Шушкевич - в опозиції.
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Кінець подкаст
У червні 1994 року він взяв участь у президентських виборах, але отримав у першому турі близько 10% і не пройшов у другий тур.
Однією з причин програшу називали роз'єднаність опозиції. "Білоруський народний фронт" висунув власного кандидата, Зенона Позняка.
Тоді переміг Олександр Лукашенко, одержавши понад 80% підтримки білорусів.
Шушкевич з 1998 року очолював опозиційну партію "Білоруська соціал-демократична громада".
Постійно критикував режим Олександра Лукашенка в Білорусі та Володимира Путіна у Росії і висловлювався за європейське майбутнє Білорусі.
З 2014 року засуджував окупацію Донбасу та Криму Росією, а також російську збройну агресію 2022 року.
Він завжди вірив, що Білорусь здобуде справжню демократію.
"Білоруська національна держава буде побудована, що б не хотіли люди, які сьогодні дорвалися до влади, проросійські, що б вони не робили, але білоруське населення стане білоруським народом", - заявляв він в інтерв'ю "Радіо Свобода" два роки тому.